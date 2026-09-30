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Pildid: Rakvere teatris algasid Johannes Richard Seppingu "Europeana" proovid

Teater
Rakvere teatris algasid Johannes Richard Seppingu
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Teater

Rakvere Teatri proovisaali jõudis Patrik Ouředniku "Europeana", mille lavastab ja kus astub ainsa näitlejana üles Johannes Richard Sepping.

Nüüdisaegse Euroopa kujunemisloost jutustav lavastus on tempokas ja absurdihuumoriga põimitud lugu, mis seob suured ajaloolised sündmused ja pealtnäha tühised argidetailid üheks pööraseks jadaks. "Europeana" liigub Ida ja Lääne, kommunismi ja tarbimisühiskonna, sõdade ja argielu, Barbie ja Buchenwaldi vahel. Kronoloogilise ajalookäsitluse asemel saab publik osa katkematust mõttevoolust, kus läbisegi jutustatud inimkonna saavutused, absurdsused ja katastroofid toovad esile olemusliku. 

"Lavastusega "Europeana" annan ma endale ilmvõimatuna näiva ülesande võtta umbes pooleteise tunniga kokku sada aastat inimkonna ajalugu. Minu jaoks meenutab see tänapäeva uudiste ja pealkirjade infovoogu, mis tulistab meie pihta igast suunast ja mille sees me kõik iseseisvalt tõde otsima peame. Kui kõik kannatused ja rõõmud, eelarvamused ja tõekspidamised ühte patta panna, mis sealt siis pinnale jääb ja kas me selle kõige juures suudame säilitada empaatiat teise inimese vastu?" selgitas näitleja ja lavastaja Johannes Richard Sepping. 

Autor Patrik Ouřednik, dramatiseerija Roos Lisette Parmas, kunstnik Kairi Mändla, kunstniku assistent Eeros Lees, helilooja ja muusikaline kujundaja Vootele Ruusmaa, valguskujundaja Roomet Villau, lavastab ja mängib Johannes Richard Sepping."Europeana" esietendub Rakvere Teatri väikeses majas 14. novembril 2026.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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