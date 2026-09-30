Laulasmaal toimuv koolitus toob Eestisse kokku Euroopa filmifondide juhid

MEDICI on iga-aastane koolitus- ja kogemustevahetusprogramm riiklike ja rahvusvaheliste filmifondide otsustajatele ning teistele filmirahastuse juhtivatele professionaalidele. Tänavu 15. korda toimuv koolitus keskendub sellele, kuidas filmifondid saavad kiiresti muutuvas audiovisuaalmaailmas oma rolli arendada, Euroopa filmide levikut toetada ning filme paremini publikuni viia. Koolituse Eesti-poolne partner on Eesti Filmi Instituut.

"See, et Laulasmaale kogunevad Euroopa suurimate filmifondide juhid, lisaks fondijuhid Kanadast ning üle-euroopalise Eurimagesi ja Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse esindajad, on Eestile väga suur tunnustus ning näitab meie usaldusväärsust," ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "Filmifondide juhid arutavad omavahel teemasid, milleks tavapärastel kiiretel kohtumistel sageli aega ei jää, ning õpivad üksteiselt, kuidas kiiresti muutuvas maailmas oma vaatajaskonna jaoks endiselt oluline olla. Selle aasta fookuses on Euroopa filmide levi ja publiku kaasamine."

MEDICI tänavuste esinejate seas on teiste hulgas Briti Filmiinstituudi (BFI) tootmisjuht Mia Bays, Hollandi Filmi Fondi juht Iwana Chronis, Rotterdami rahvusvahelise filmifestivali juht Vanja Kaludjercic ning Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse (EAO) osakonnajuht Martin Kanzler.

"Eestil on praegu maailmale väga palju pakkuda. Meie filmid valmivad rahvusvahelises kaastootmises ning samal ajal tulevad välismaised projektid Eestisse, et kasutada Film Estonia tagasimaksefondi võimalusi. Sellise kõrgetasemelise filmivaldkonna juhtide kohtumise toimumine Eestis tõstab meie filmivaldkonna veelgi enam rahvusvahelise tähelepanu keskpunkti ning loob uusi võimalusi koostööks," lisab Sepp.

MEDICI 2026 toimub Laulasmaal 30. septembrist 3. oktoobrini. Programmi korraldab Šveitsis tegutsev filmi- ja audiovisuaalvaldkonna täiendkoolituse organisatsioon FOCAL koostöös Eesti Filmi Instituudiga.