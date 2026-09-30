X!

Laulasmaal toimuv koolitus toob Eestisse kokku Euroopa filmifondide juhid

Film
Konverentsil osaleb ka Briti Filmiinstituudi tootmisjuht Mia Bays
Konverentsil osaleb ka Briti Filmiinstituudi tootmisjuht Mia Bays Autor/allikas: Wikimedia Commons
Film

30. septembrist 3. oktoobrini toimub Laulasmaal rahvusvaheline MEDICI koolitusprogramm, mis toob Eestisse Euroopa filmifondide juhid ja teised filmirahastuse valdkonna otsustajad.

MEDICI on iga-aastane koolitus- ja kogemustevahetusprogramm riiklike ja rahvusvaheliste filmifondide otsustajatele ning teistele filmirahastuse juhtivatele professionaalidele. Tänavu 15. korda toimuv koolitus keskendub sellele, kuidas filmifondid saavad kiiresti muutuvas audiovisuaalmaailmas oma rolli arendada, Euroopa filmide levikut toetada ning filme paremini publikuni viia. Koolituse Eesti-poolne partner on Eesti Filmi Instituut.

"See, et Laulasmaale kogunevad Euroopa suurimate filmifondide juhid, lisaks fondijuhid Kanadast ning üle-euroopalise Eurimagesi ja Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse esindajad, on Eestile väga suur tunnustus ning näitab meie usaldusväärsust," ütles Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. "Filmifondide juhid arutavad omavahel teemasid, milleks tavapärastel kiiretel kohtumistel sageli aega ei jää, ning õpivad üksteiselt, kuidas kiiresti muutuvas maailmas oma vaatajaskonna jaoks endiselt oluline olla. Selle aasta fookuses on Euroopa filmide levi ja publiku kaasamine."

MEDICI tänavuste esinejate seas on teiste hulgas Briti Filmiinstituudi (BFI) tootmisjuht Mia Bays, Hollandi Filmi Fondi juht Iwana Chronis, Rotterdami rahvusvahelise filmifestivali juht Vanja Kaludjercic ning Euroopa Audiovisuaalsektori Vaatluskeskuse (EAO) osakonnajuht Martin Kanzler.

"Eestil on praegu maailmale väga palju pakkuda. Meie filmid valmivad rahvusvahelises kaastootmises ning samal ajal tulevad välismaised projektid Eestisse, et kasutada Film Estonia tagasimaksefondi võimalusi. Sellise kõrgetasemelise filmivaldkonna juhtide kohtumise toimumine Eestis tõstab meie filmivaldkonna veelgi enam rahvusvahelise tähelepanu keskpunkti ning loob uusi võimalusi koostööks," lisab Sepp.

MEDICI 2026 toimub Laulasmaal 30. septembrist 3. oktoobrini. Programmi korraldab Šveitsis tegutsev filmi- ja audiovisuaalvaldkonna täiendkoolituse organisatsioon FOCAL koostöös Eesti Filmi Instituudiga.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

15:56

11. korda toimuv Tartu folk ulatub Fääridest Muhuni

15:13

PÖFF-i põhivõistluse žüriid juhib kahekordne Oscari laureaat Christopher Hampton

15:04

Esimese Jüri Alperteni nimelise stipendiumi pälvib metsosopran Hedi Pärtna

12:26

Eesti parimaks muuseumimeeneks valiti vestluskaardid "Jutud tagataskust"

11:21

Kai kino toob ekraanile Peeter Simmi ja Arvo Kruusemendi olulisemad filmid

11:09

Jõulujazz avalikustas tänavuse kava

10:44

Jaan Kruusvalli viimane näidend jõuab Johan Elmi käe all esimest korda lavale

10:20

Joonas Koff ja Jarmo Reha valiti PÖFF-i talendiprogrammi

09:46

Kinoteater toob valimiste eel lavale kaasava demokraatiamängu

09:34

Pildid: Rakvere teatris algasid Johannes Richard Seppingu "Europeana" proovid

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

29.09

Tauno Vahter: esimesena murrab AI maha tõlkimise ja illustreerimise

29.09

"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

10:44

Jaan Kruusvalli viimane näidend jõuab Johan Elmi käe all esimest korda lavale

28.09

MTV videoauhindadel võidutses Madonna

29.09

Margit Mutso: palju maksab?

09:46

Kinoteater toob valimiste eel lavale kaasava demokraatiamängu

28.09

Kontserttuuri päevik | ERSO jättis Lõuna-Korea publikule oma muusikatunnetusega sügava mulje

28.09

Kaido Ole: põletasin ära teosed, millega ma ei olnud rahul

29.09

Galerii: 21. Disainiöö festivali avas moevaatemäng "DOM"

09:34

Pildid: Rakvere teatris algasid Johannes Richard Seppingu "Europeana" proovid

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo