Eesti parimaks muuseumimeeneks valiti vestluskaardid „Jutud tagataskust“

Eesti Muuseumiühing kuulutas 28. septembril Eesti Rahva Muuseumis välja Eesti muuseumimeene auhinna EMMA 2026 võitjad. Esimese koha pälvisid Eesti Tervisemuuseumi vestluskaardid "Jutud tagataskust", mis aitavad alustada vestlusi vananemisest ning jagada isiklikke mälestusi ja kogemusi.

Tänavusele konkursile esitas 23 muuseumi kokku 42 toodet ja tootesarja. Valik ulatus rinnamärkidest ja käsitööehetest lauamängude, seemnekomplektide ning leivaküpsetuskomplektini.

"Tänavused tööd näitasid, et hea muuseumimeene ei ole lihtsalt muuseumi logoga ese. Parimad tooted kannavad edasi muuseumi lugu, on praktilised, hästi teostatud ja annavad külastajale võimaluse muuseumikogemust endaga kaasa võtta," ütles Eesti Muuseumiühingu juhatuse liige ja EMMA eestvedaja Kristi Paatsi. "Eriti rõõmustas žüriid, et konkursil osales palju väiksemaid ja piirkondlikke muuseume ning toodete loomisse oli kaasatud kohalikke tegijaid ja muuseumide endi töötajaid."

Esimese koha ja 1000-eurose preemia pälvinud Eesti Tervisemuuseumi vestluskaardid "Jutud tagataskust" on seotud näitusega "Hüvasti, noorus!". Žürii hindas kaartide uuendusmeelset formaati, omanäolisust ja professionaalset teostust. Vestluskaardid on loodud esmajoones vanemaealistele seltsi pakkumiseks, kuid tänapäevases sotsiaalmeediakeskses maailmas, aitavad need vestlust alustada ja üleval hoida igaühel sõltumata vanusest.

Teise koha ja 600-eurose preemia sai Eesti Vabaõhumuuseumi putukaprosside sari "Eesti Vabaõhumuuseumi kutsumata külalised". Käsitööna valminud puidust prossidel on kujutatud Eesti Vabaõhumuuseumi hinnatud varade kõige suuremaid vaenlasi ehk puidukahjureid alates häänetust toonesepast kuni majasikuni. Žürii tõstis esile meenete tugevat seost muuseumiga, omanäolist teostust. Prossid on käsitsi maalinud Vabaõhumuuseumi konservaator Marike Laht.

Eesti Vabaõhumuuseumi putukaprosside sari "Eesti Vabaõhumuuseumi kutsumata külalised" Autor/allikas: Eesti Muuseumiühing

Kolmanda koha ja 400-eurose preemia pälvis Iisaku Kihelkonna Muuseumi tutiviht. Žürii hinnangul on tegemist nutika ja omanäolise meenega, millel on tugev seos muuseumi püsiekspositsiooniga ning potentsiaal kõnetada nii kodu- kui välismaiseid muuseumikülastajaid.

Iisaku Kihelkonna Muuseumi tutiviht Autor/allikas: Eesti Muuseumiühing

Muuseumikaardi 500-eurose tootearenduspreemia sai Tallinna Linnamuuseumi Legendišokolaad. Šokolaadipakenditel olevate QR-koodide kaudu saab kuulata kolmes keeles Tallinna legende. Žürii tunnustas toote läbimõeldud kujundust, disaineri kaasamist ja leidlikku lahendust, mis ühendab füüsilise meene muuseumi jutustatud lugudega.

Lisaks auhinnatud meenetele märkis žürii ära Kondase Keskuse käsitööna valminud lauamängu "Maasikas ja tigu", TYPA trüki- ja paberikunstikeskuse ajalooliste tinasümbolitega kirjakomplekti ning Maaelu Uudishimukeskuse pestud lambavilla. Viimast tõsteti esile kui head näidet sellest, kuidas muuseum saab olemasolevale materjalile anda uue ja praktilise kasutuse.

Žürii hinnangul olid tänavuste tööde tugevusteks muuseumi identiteedi ja kogudes leiduvate lugude kasutamine, kohalike tootjate ja käsitöömeistrite kaasamine ning tähelepanu taaskasutusele. Samal ajal kutsus žürii muuseume senisest terviklikumalt läbi mõtlema toodete visuaalset teostust, pakendeid ja materjalivalikut: jätkusuutlikku toodet peaks toetama ka loodussõbralik pakend.

EMMA on üle aasta toimuv Eesti muuseumimeenete konkurss, mida korraldatakse alates 2009. aastast. Konkursi eesmärk on tunnustada muuseumide tootearendust ning innustada kasutama muuseumikogusid, näitusi ja lugusid uute, kvaliteetsete ja nüüdisaegsete toodete loomisel.

Žüriisse kuulusid Reet Aus, Johanna Jõekalda, Liisi Ots, Bruno Palmik, Maris Tuuling, Brit Tammeorg ja Anu Viltrop.