Vaata täispikkuses: ERSO hooaja avakontsert

11. septembril avas ERSO oma 100. hooaja piduliku avakontserdiga, kus kõlasid Ludwig van Beethoveni, Robert Schumanni ja Heino Elleri teosed. ERR-i kultuuriportaal vahendab ka sügishooajal ERSO kontserte, mida on võimalik vaadata täismahus.

ERSO juubelihooaja piduliku avakontserdi esimene teos oli Heino Elleri helipoeem "Koit". Robert Schumanni fantaasialaadset klaverikontserti on kirjeldatud kui helilooja muusikalist armastusavaldust abikaasale Clara Schumannile, kes oli ka esimene esitaja. ERSOga soleeris klaverikontserdis Lõuna-Korea pianist Yekwon Sunwoo, kelle ülemaailmsele edule andis hoo 2017. aastal Van Cliburni konkursi võit. Õhtu teises pooles kõlas Ludwig van Beethoveni viies sümfoonia.

Hooaja avakontserdil juhatas Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit Olari Elts. Kontserdiülekanne valmis koostöös Klassikaraadioga, vahendas Nele-Eva Steinfeld.

ERSO hooaeg jätkub kohe välisturneega: selle nädala lõpus ja järgmise nädala alguses astuvad nad kolme kontserdiga üles Lõuna-Koreas, kus kõlab Schumanni ja Beethoveni teoste kõrval Tõnu Kõrvitsa "Hümnid virmalistele". Oktoobri alguses toimub festivalI Tubin raames kontsert, kus koos ERSO-ga astub üles dirigent Mihhail Gerts ning viiulil Hans Christian Aavik.