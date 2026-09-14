X!

Vaata täispikkuses: ERSO hooaja avakontsert

Muusika
Foto: Kiur Kaasik
Muusika

11. septembril avas ERSO oma 100. hooaja piduliku avakontserdiga, kus kõlasid Ludwig van Beethoveni, Robert Schumanni ja Heino Elleri teosed. ERR-i kultuuriportaal vahendab ka sügishooajal ERSO kontserte, mida on võimalik vaadata täismahus.

ERSO juubelihooaja piduliku avakontserdi esimene teos oli Heino Elleri helipoeem "Koit". Robert Schumanni fantaasialaadset klaverikontserti on kirjeldatud kui helilooja muusikalist armastusavaldust abikaasale Clara Schumannile, kes oli ka esimene esitaja. ERSOga soleeris klaverikontserdis Lõuna-Korea pianist Yekwon Sunwoo, kelle ülemaailmsele edule andis hoo 2017. aastal Van Cliburni konkursi võit. Õhtu teises pooles kõlas Ludwig van Beethoveni viies sümfoonia.

Hooaja avakontserdil juhatas Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit Olari Elts. Kontserdiülekanne valmis koostöös Klassikaraadioga, vahendas Nele-Eva Steinfeld.

ERSO hooaeg jätkub kohe välisturneega: selle nädala lõpus ja järgmise nädala alguses astuvad nad kolme kontserdiga üles Lõuna-Koreas, kus kõlab Schumanni ja Beethoveni teoste kõrval Tõnu Kõrvitsa "Hümnid virmalistele". Oktoobri alguses toimub festivalI Tubin raames kontsert, kus koos ERSO-ga astub üles dirigent Mihhail Gerts ning viiulil Hans Christian Aavik.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

kirjandusministri juures

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

UUE MUUSIKA REEDE

Lavakast lavale

Värsked artiklid

16:25

Jaan Rannapi koolilugude võistluse võitsid Kristi Jaanus ja Priit Põhjala

16:15

Pildid: EKA galeriis on väljas EKA arhitektuuri lõputööd aastatest 2004-2026

16:01

Hirvo Surva: laulupeol dirigendipulti minnes läheb pilt silme eest mustaks

14:58

"Morten" kogus avanädalavahetusel pea 10 000 vaatamist

14:05

CD-de populaarsus on taas tõusuteel Uuendatud

14:00

Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi pälvis Helena-Mariana Reimann

13:09

Pildid: Vaal galeriis avati näitus perekond Kruusi kunstikogust

12:12

Jose Carreras ja Placido Domingo esinevad järgmisel aastal Tallinnas

11:20

Eesti loodusfilm jõudis Euroopa kolme parima loodusfilmi nominentide hulka

10:53

Pildid: Tartus Kett galeriis avati Ukraina kunstniku Denys Kulikovi näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.09

Suri "Mustamäe valsi" autor Avo Tamme

13.09

Olari Elts: ennasthävitav on väita, et julgeoleku tõttu ei saa kultuuri toetada

14:05

CD-de populaarsus on taas tõusuteel Uuendatud

13.09

Veneetsia filmifestivali võitis Eesti juurtega film "Woman Unknown"

11:20

Eesti loodusfilm jõudis Euroopa kolme parima loodusfilmi nominentide hulka

10:05

Andro Mänd: ERSO uus saal võiks olla linnahalli merepoolses otsas

12.09

Galerii: Tallinnas toimus kümnes Kirjandustänava festival

22.09

Saksofonist Avo Tamme tähistab septembris 80. sünnipäeva

12.09

Riin Alatalu: Fredi jalajälgi täis Eesti

11.09

Anita Staub: Estonia kaevub oma kangekaelsusega sügavamale kui bastionimüürid

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo