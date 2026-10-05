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Tarvo Mölder: motohuviliste kires ei ole midagi ratsionaalset

Film
Tarvo Mölder
Tarvo Mölder Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Film

Möödunud nädalal esilinastus Eesti motokultuurist rääkiv Tarvo Möldri dokumentaalfilm "Unic-Moto 50", mis toob ekraanile Eesti vanatehnikahuviliste klubi tegevuse läbi poole sajandi.

Film "Unic-Moto 50" avab garaažiukse mootorrataste ja nende omanike maailma. "See on meeletu kirg, mis neil oma asja tehes on. Seda ei ole võimalik mõõta ei rahas ega ajas ega selles panuses, mida nad omade tegemistesse annavad. Seal ei ole midagi ratsionaalset," märkis filmi režissöör Tarvo Mölder.

"Tervele mõistusele ei ole see võib-olla isegi arusaadav. Aga kui selle filmi ära vaatad, siis kindlasti mõtled teistmoodi. See paneb inimesi teistmoodi vaatama ka muudele asjadele, mitte ainult mootorratastele. Võib-olla ei pea iga nädal uusi asju ostma," lisas ta.

Möldri sõnul oli seda filmi ühteaegu nii keeruline kui ka lihtne teha, sest värvikaid karaktereid ja lugusid, mille vahel valida, oli palju.

"Igal inimesel on oma lugu, igal rattal on oma lugu, rattaid on kokku umbes 5000 ringis neil inimestel. See on selline seltskond, et kui sa tahad neile ligi pääseda, siis nad on väga avatud. Nad ei mõtle liiga palju selle üle, mida nad räägivad. Nendega on väga lihtne kontakti saada ja nad on äärmiselt sümpaatsed," tõdes Mölder.

Dokumentaal räägib vanadest mootorratastest ja nende lõputust putitamisest. "Ilmselt paljude jaoks tekib küsimus, miks te seda teete? Miks te ei või osta endale uut mootorratast ja sellega sõita, kui koguaeg olla näpud õlised selle mootorratta kallal. Ma ise olen võibolla natuke rohkem mootorispordi taustaga, aga nii palju see film mind mõjutas, et vaatasin koju minnes oma mootorratast, mis on 15 aastat seisnud nurgas, sellise pilguga, et mina teen nüüd ka näpud õliseks ja oma mootorratta korda," rääkis motoentusiast ja -ajakirjanik Kairi Rondo.

Kui filmis on sadu tsikleid, siis vanatehnikaklubi Unic tõi Tallinnas kinno minejatele paar masinat ka oma silmaga vaatamiseks.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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