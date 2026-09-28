Kinodesse jõuab režissöör Tarvo Möldri dokfilm vanamootorrattaklubist Unic-Moto

Tegijate sõnul on film eelkõige mõeldud neile, keda paelub vanatehnika, kuid sama palju ka vaatajale, kellele läheb korda Eesti lähiajalugu. "Mootorrattad on siin küll olulised tegelased, kuid kaugeltki mitte kogu lugu. Läbi poole sajandi avaneb Eesti muutumine, inimeste vabadusejanu, paras annus mässumeelsust ja ka isamaalisust. Kõike seda saadab huumor, sõprus ja tunne, et mõned asjad on suuremad kui lihtsalt hobi."

Filmi üheks keskseks teljeks on Balti keti 35. aastapäeva sõit Tallinnast Vilniusesse. Nelja päeva jooksul kulges filmimeeskond koos Unic-Moto seltskonnaga läbi Eesti, Läti ja Leedu. "Omamoodi võib filmi vaadata ka kui väikest tõlkeabi neile, kes pole kunagi päriselt mõistnud, miks üks täiskasvanud inimene võib veeta lugematuid tunde garaažis vana mootorratta kallal," selgitasid tegijad.

"Unic-Moto 50" režissöör on Tarvo Mölder, operaator Joosep Jürisson, helioperaator Ergo Teekivi, droonioperaator Eiko Kink, produtsent Urmas Kibud, idee autor Andrus Lüüding. Tootja Stereotek Film.

Režissöör Tarvo Möldri käe all on valminud ka varem mitu autokultuurist rääkivat filmi: 2019. aastal oli ta portreefilmi "Ott Tänak - The Movie" lavastaja, 2023. aastal jõudis vaatajate ette "Kurvilise tee legendid".