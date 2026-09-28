"Seatapp" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 10 000 vaataja

10 219 vaatajaga istub "Seatapp" kindlalt selle nädala edetabeli esikohal, kuigi uustulijaid ja suuri staare jõudis kinodesse palju. Esimese nädalavahetusega tõi 4066 filmihuvilist kinno ellujäämis-triller "Metsik süda", kus eriüksuslasest veterani kehastab Brad Pitt.

Neljandalt kohalt leiame 3064 vaatajat kinno toonud uue filmi, mille esimene nädal kinolinal on väikese tärniga. "Tasujad: Lõppmäng. Eriväljaanne" on 2019. aasta filmi kergelt üles vuntsitud versioon, mille peamine eesmärk on muidugi soojendada vaatajad üles aasta lõpus ilmuvaks uueks "Tasujate" filmiks.

Läbi aegade teiseks suurim kassahitt 2009. aasta "Avatari" järel istub ka uute lisandustega rahvusvahelise box office'i tipus, mis on uute väljalasete puhul haruldane ning sarnaseid tulemusi on teinud ainult "Lõvikuninga" 3D-versioon ning "Tähtede sõja" uusväljalasked. Kokku tõi 2019. aasta film rahvusvaheliselt kassadesse üle 85 miljoni dollari.

Kuuendalt kohalt leiame George Orwellil põhineva animatsiooni "Loomade farm", mille režissööriks on kinolinal Gollumi ja Smeagoli nahas kuulsaks saanud Andy Serkis.

Mõnevõrra üllatavalt seitsmendalt kohalt leiame A24 toodetud krimidraama "Hiilgeaeg", kus astuvad üles Robert Pattinson ja Phoebe Bridgers, ja mis tõi esimeste päevadega kinodesse 1637 külastajat.

"Hiilgeaeg" põhineb populaarsel ja vastuolulisel NBC tõsielusarjal "To Catch a Predator" (2004-2007), kus võttemeeskond tõmbas lavastatud stsenaariumitega lohku (potentsiaalseid) lapsepilastajaid. Vahele jäänud härrastel tuli seejärel kaamerate ees anda aru karismaatilisele saatejuhile Chris Hansenile, kellena astubki üles Robert Pattinson, kes on ka filmi produtsent.