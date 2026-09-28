X!

"Seatapp" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 10 000 vaataja

Film
Mängufilmi “Seatapp” võtted
Mängufilmi “Seatapp” võtted Autor/allikas: Heikki Leis
Film

Möödunud nädalavahetusel kinodesse jõudnud Ove Mustingu mängufilm "Seatapp" meelitas esimeste päevadega kinno 10 219 vaatajat.

10 219 vaatajaga istub "Seatapp" kindlalt selle nädala edetabeli esikohal, kuigi uustulijaid ja suuri staare jõudis kinodesse palju. Esimese nädalavahetusega tõi 4066 filmihuvilist kinno ellujäämis-triller "Metsik süda", kus eriüksuslasest veterani kehastab Brad Pitt.

Neljandalt kohalt leiame 3064 vaatajat kinno toonud uue filmi, mille esimene nädal kinolinal on väikese tärniga. "Tasujad: Lõppmäng. Eriväljaanne" on 2019. aasta filmi kergelt üles vuntsitud versioon, mille peamine eesmärk on muidugi soojendada vaatajad üles aasta lõpus ilmuvaks uueks "Tasujate" filmiks.

Läbi aegade teiseks suurim kassahitt 2009. aasta "Avatari" järel istub ka uute lisandustega rahvusvahelise box office'i tipus, mis on uute väljalasete puhul haruldane ning sarnaseid tulemusi on teinud ainult "Lõvikuninga" 3D-versioon ning "Tähtede sõja" uusväljalasked. Kokku tõi 2019. aasta film rahvusvaheliselt kassadesse üle 85 miljoni dollari.

Kuuendalt kohalt leiame George Orwellil põhineva animatsiooni "Loomade farm", mille režissööriks on kinolinal Gollumi ja Smeagoli nahas kuulsaks saanud Andy Serkis.

Mõnevõrra üllatavalt seitsmendalt kohalt leiame A24 toodetud krimidraama "Hiilgeaeg", kus astuvad üles Robert Pattinson ja Phoebe Bridgers, ja mis tõi esimeste päevadega kinodesse 1637 külastajat.

"Hiilgeaeg" põhineb populaarsel ja vastuolulisel NBC tõsielusarjal "To Catch a Predator" (2004-2007), kus võttemeeskond tõmbas lavastatud stsenaariumitega lohku (potentsiaalseid) lapsepilastajaid. Vahele jäänud härrastel tuli seejärel kaamerate ees anda aru karismaatilisele saatejuhile Chris Hansenile, kellena astubki üles Robert Pattinson, kes on ka filmi produtsent.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

14:46

Etiketiekspert: etiketi tundmine annab vabaduse, mitte ei võta seda ära

14:45

Kinodesse jõuab režissöör Tarvo Möldri dokfilm vanamootorrattaklubist Unic-Moto

14:37

Kaido Ole: põletasin ära teosed, millega ma ei olnud rahul

14:34

A-festival toob Tartusse liikumisteatri, Orwelli "1984" ja noorte loodud linnaruumietenduse

13:57

"Seatapp" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 10 000 vaataja

12:52

PÖFF-i avab Eesti kaastootmisel valminud Läti draama "Ulja"

11:35

Keelesäuts. Kirjanik näitab keelt

10:50

Viivi Luige 80. sünnipäeva tähistatakse kohtumistega raamatukogudes üle Eesti

10:35

Tallinnas algab festival Disainiöö

10:23

MTV videoauhindadel võidutses Madonna

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.09

Koit Raudsepp: nähtavas tulevikus ei ole raadio kadumisest mingit märki

10:23

MTV videoauhindadel võidutses Madonna

27.09

Arvustus. Sissejuhatus, mis mul öösiti magada ei lase

27.09

Lisanne Pappel: kuhu kadus džässifestivalilt džäss?

26.09

Galerii: Koplis toimus performance "Florian Wahli ristilöömine"

26.09

Arvustus. Lahendus kõigile probleemidele

27.09

Ülevaade. Reeperbahni rikkaliku saagi hulgas oli ka palju kaubanduslikku vormitäidet

09:48

Otse kell 11: muuseumide konverents "Ruumist kohaks: kogemus, mälu ja võim muuseumis" Uuendatud

26.09

Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna

27.09

Edvin ja Lembe Hiedeli nimelise toimetajaauhinna pälvis Leena Tomasberg

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo