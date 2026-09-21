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"Resident Evil" kogus avanädalavahetusel üle 6000 külastuse

Film
"Resident Evil" (2026) Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Õudusfilmi "Resident Evili" uusversioon tõi esimestel linastuspäevadel kinodesse 6182 külastajat.

Menuka õudusfilmi "Relvad" lavastaja Zach Creggeri "Resident Evil" on kolmas katse teha samanimelisest üliedukast videomängusarjast ka filmide seeria. Esimene katse, Mila Jovovichiga peaosas, vältas 15 aastat (2002 kuni 2017), mille jooksul valmis kuus filmi. Teine, luhtunuks kuulutatud katse tehti 2021. aastal filmiga "Resident Evil: Raccoon City".

Kas vastloodud maailmale on oodata ka järge või tehakse viie aasta pärast õiguste säilitamiseks järgmine uusversioon, on hetkel ebaselge.

Õuduspõnevik lükkas teisele kohale kodumaise "Morteni", mida on kahe nädala jooksul käidud vaatamas peaaegu 20 000 korda. Kohe selle järel tuleb "Käpapatrulli" uus film, mis on kuu nädalaga toonud kinodesse 45 000 huvilist.

Teise uue tulijana leiame edetabelist action-komöödia "Kuller", kus astub üles ka Owen Wilson. Huvitaval kombel lükkab nii "Kulleri" kui ka uue "Resident Evili" tegevustiku käima transportimist vajav organ. "Kullerit" käis avanädalavahetusel vaatamas 1235 külastajat.

Tabeli lõpuosa võtavad enda alla väsimatud suvehitid. Kümnendat nädalat jookseb kinodes "Odüsseia", mis tõi kinodesse endiselt üle tuhande inimese. Kokku veidi vähem kui 110 000 vaatajat.

12. nädalat püsib tabelis "Käsilased ja koletised", mis teeb viimaseid pingutusi, et 100 000 piir murda ning kaheksandat nädalat lahutab meeli "Ämblikmees. Täitsa uus päev", mida käis möödunud nädalavahetusel vaatamas 861 filmihuvilist.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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