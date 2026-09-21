Ugala avapeol pärjati eelmise hooaja publiku lemmikud.

Publik sai hääletada oma eelmise hooaja lemmikuid kolmes kategoorias ning seda sai teha nii interneti teel kui ka teatrimajas kohapeal. Oma hääle andis 839 teatrikülastajat.

Parima meesnäitleja Kuldõunaga pärjati 11. korda Aarne Soro, kes teenis preemia rollide eest lavastustes "Superstaar", "Inishmaani igerik" ning "Kvaliteetinimene ehk kodanlasest aadlimees".

Parima naisnäitleja Kuldõuna pälvis Luule Komissarov, kes teenis publiku lemmiku tiitli osatäitmiste eest lavastustes "Kondas ja maasikasööjad" ja "Inishmaani igerik".

Parimaks eelmise hooaja uuslavastuseks valis publik Diana Leesalu lavastuse "Inishmaani igerik", millele järgnesid Johan Elmi poolt lavale toodud "Elamise hind" ning Maria Petersoni lavastatud "Kvaliteetinimene ehk kodanlasest aadlimees".

Lisaks Kuldõuntele anti välja ka möödunud hooaja Ugala tunnustuspreemia.

Seekordse preemia andis Ugala juht Heigo Teder hooaja jooksul suureks abiks olnud väga heale koostööpartnerile Viljandi Haiglale, kellega koostöös sündis möödunud suve menulavastus "Lühem kui elu" Viljandi vanas haiglas.

Laureaatide auhinnad valmistas ka sel aastal Külli Allikvee Heimtali loomestuudiost, tunnustuspreemia illustratsiooni autori on Liis Roden. Igale pärjatule anti sügisele kohaselt auhinnaga kaasa ka vastvalminud õun Ugala teatri oma õunaaiast, mis istutati teatri juurde aastal 2020.