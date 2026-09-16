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Kultuuriportaal soovitab: 70. sünnipäeva tähistava Rao Heidmetsa "Tuvitädi" Jupteris

Kultuuriportaal soovitab
Tuvitädi
Tuvitädi
Kultuuriportaal soovitab

Juubilar Rao Heidmetsa filmograafias on väga palju erinevaid värve ja värvinguid ning ühe filmiga neid kõiki kätte ei saa, tema 1983. aastal valminud nukufilm "Tuvitädi" on aga üks parimas mõtes ogaramaid filme, mis ta kunagi teinud on.

Muinasjutt lastele, mida kannab mõte headuse kõikevõitvast jõust. Tuvitädi toidab linde. Tuleb kass ja ehmatab linnud laiali. Tuleb koolipoiss, päevik kaenla all. Kass narrib poissi. Poiss viskab kassi kiviga. Majast väljub pätt, käes kohvrid varastatud kraamiga. Tuvitädi võtab vile ja vilistab.

Režissöör Rao Heidmets, stsenaristid Vladislav Koržets ja Priit Pärn, operaator Tõnu Talivee, kunstnik Priit Pärn, helilooja Olav Ehala.

"Tuvitädi" on vaadatav Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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