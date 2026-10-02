Uue muusika reede: Eleryn Tiit, Lil Nas X, Heleza, Quavo

Eleryn Tiit – "Mitte keegi siin planeedil"

Eleryn Tiit avaldas oma teise albumi "Meil pole aega maa ja ilm". Albumi lood, mis kõnelevad artisti sõnul igatsusest lähedaste vastu, armumisest, elus üksi kõndimisest ja leppimisest, on sündinud viimase aasta jooksul koostöös produtsent Sten Šeripoviga. Võib öelda, et koos võetakse Tiidu romantilised ballaadid tükkideks lahti ja pannakse tekstuursematest, elavamatest ja sisukamatest klotsidest uuesti kokku.

Town Flesh – "9 in the Afternoon"

Town Flesh ehk Sander Varusk, Ivar Mägi, Hendrik Tamberg, Villem Sarapuu ja Egert Käesel avaldasid esimese lühialbumi, mis kannab igati sobilikku nime "The Town Flesh Extended Play". Varuski juhtimisel ja sõnul püütakse autentset indie-rock'i, aga ka 70-ndate kunstirokki ning 60-ndate psühhedeeliat. Nelja põhiloo kõrval on ka kaks remiksi, mille eest hoolitsesid Rein Fuks ning The Lunacy of Flowers.

Heleza – "Kiirelt ja valjult"

Heleza selle aasta kolmas singel. Koos Emily J ja Karl Killinguga tehtud "Kiirelt ja valjult" on jälle uutmoodi. Mitte nii nukrameelne nagu "Krt" ja samas ka mitte nii päikesepaisteline kui "Loe mu mõtteid". Pigem kuri ja öine. On bassi ja rütmi, millest kinni haarata ja kaasa loksuda, on ka salamisi kaasa haarav meloodiarida, aga samal ajal tundub Heleza selle kõige keskel siiski veidi kõhklev. Või kõhklen hoopis mina, kas sel ja eelmisel kahel lool tulevad kõige paremini esile Heleza tugevused. Tundub, et midagi jääb veel puudu, loodetavasti on see olemas peagi ilmuval albumil.

Onyx , Lil Till ja Margiiela – "Mdea"

Sel aastal on produtsent Onyx avaldanud neli singlit, millel on kaasa teinud Lil Till. On ka teisi kaasas olnud, aga juuli alguses teise täispika albumiga väljatulnud Lil Till on olnud resident-räppar. Vast võetakse siin hoogu produtsendi albumiks. Aasta alguses ilmunud "Kaskadöör" (samuti koos Margiiela, aga ka Pluutoga) seadis lati päris kõrgele ja on üks selle aasta võimsamaid ning uhkemaid kodumaiseid lugusid. Singlid peale seda on läinud veidi lihtsamat teed ning nüüd "Mdea" ilmumisega ka natukene ühte sulama hakanud. Lil Tilli ja Margiiela undamist särinate peal võib muidugi igas asendis kuulata, aga kui tead, et tüübid on võimelised "Kaskadööriks", siis ma ei lepi sentigi vähemaga.

Some Times – "Child's Play"

Jazzduo Some Times ehk Mikk Kaasik ja Marten Männa avaldas 2. oktoobril oma debüütalbumi "Oddly Even". Kümne loo hulgas ka mõned vokaalidega lood, mis lähevad kuhugi pop-soul'i või klaveriroki juurde, aga nende vahel rõõmsameelsed ja kirevad instrumentaalsed jazz-lood.

Lemon Trees – "Венец"

Tallinna indie-bänd Lemon Trees andis sel nädalal välja täispika albumi, mis kannab eesti keeles nime "Lucy unenäod" ("Сны Люси"). Bändi neljandal plaadil valdavad peamiselt thecure'ilikud ja coldwave'ilikud melanhoolsed meeleolud.

Quavo ja Yung Miami – "Haoyu Dewdat"

Quavo avaldas oma kolmanda sooloalbumi "Qrömelife", mille produtsendiks on Pharrell Williams. Arvestades, kui valatult sobisid mehed kokku varasematel koostöödel, olid ootused plaadile suured. Ei tea, milles asi, aga kahjuks on viimase kümne aasta ühel olulisemal vokalistil ja refrääni-mehel ideed otsa saanud, isegi igati hea tervise juures Pharrelli biidid ei too enam uut puhangut. Samal ajal tundub "Qrömelife" ka viimane võimalus Quavol ja/või kahel kolmandikul Migosel oma karjäärile uus hoog anda, sest Migose põhjusega välja teenitud krediit hakkab vaikselt otsa saama ja viimane päriselt märkimisväärne moment hakkab juba liiga mitme aasta taha jääma. Samas on praegu suure hooga trendima hakanud neli aastat vana lugu "Hotel Lobby", mis valmis koos varalahkunud Takeoffiga. Nii et kui mitte viimane võimalus, siis üks viimastest.

Mogwai ja Iggy Pop – "Underground"

Mogwai hakkab välja andma kogumikku "Happy Tears" oma 31 bändi-aastast. Eredaimate hetkede juurde ja vahele sätitakse ka uus lugu Iggy Popiga, kes laseb "Undergroundi" peal lendu monoloogi robotina.

Dev Lemons – "Easy for you"

Interneti-tegelase Dev Lemonsi singlit "Eat the pavement" oleme juba siin rubriigis varem kiitnud ning nüüd jõudis see koos veel kümne looga Lemonsi teisele albumile "Hunting what we already killed". 36 minutit shoegaze'i, indie't, trip-hop'i ja magamistoa poppi, mi võib kasvada ilma sealjuures suuremaid küsimusi tekitamata ka screamo'ks.

Drake ja Don Toliver – "Solar Eclipse"

Tänavu korraga kolm albumit avaldanud Drake võttis oma hiljutisest "FOMO" laivstriim-videost välja neli lugu ja viskas need juurde "Habibti" albumile, mis oli kevadisest kolmikust kõige RnB-kesksem. Kõige nõutum neist oli küll "Quebec", aga kõige tugevam läbi aegade edukaima Billboardi singli "Choosin' Texase" kaver "Solar Eclipse", mis on tõupuhas vesine, öine ja õõnes Drake'i RnB, kust ei puudu ka kõige jaburamad drake'ismid. Kahjuks ei kuule me nendel külmadel trummidel originaali laulnud Ella Langley't laulmas, küll aga aitab loo üle finišijoone Don Toliver.

Fat Dog – "Cancel Me (I'm Tired)"

Londonist pärit seitsmeliikmeline Fat Dog avaldas oma teise albumi lõbusa pealkirjaga "Cancel Me (I'm Tired)". Ja muusika solist nihilistliku ja fatalistliku, monotoonse esituse all on ka tihti peale lõbus ulatudes diskost orgaanilise techno'ni. Korralik žanrisalat, kus elektroonikat, punki, poppi, kantrit, mis nõuab kindlasti teatud meeleolu ja valmisolekut selliseks justkui satiiri tarvis tehtud muusikaks, aga külmaks ehk ei jäta.

Victoria Monet ja SZA – "See You In My Dreams"

USA RnB-laulja Victoria Monet avaldas oma teise täispika stuudioalbumi "Frequency Of Love". Pikka 22 looga ja üle tunni aja kestvat albumit veab eest lugu "See You In My Dreams", millele on arvatavasti kuskilt stuudiopõrandalt, pikkade vaibakarvade vahelt leitud üks hooga mööda lugu ludisev SZA salm, mis sellele kõigele vaatamata töötab täpselt nii nagu peab.

Fontaines D.C. – "Tongue"

Veel üks isutekitaja iiri bändi 16. oktoobril ilmuvalt albumilt "Dopamine Chamber", mis võrreldes kuuajataguse "Marianne'iga" ei kõigu nii suure amplituudiga, mis "Marianne'i" nii tugevaks tegi, ning on tunduvalt rangema olemisega. Ühisosaks jääb siiski rusuv hommikune kaste, mis lugu katab. Vahepeal saime ka teada, et Fontainesi veel ilmumata plaadil on nende esimene koostöö. Ühel lool teeb väidetavalt kaasa ka Rosalia, kellele, kusjuures, peaks olema pühendatud lugu ka eesootaval U2 albumil.

Lil Nas X – "World's Greatest!"

Veidi rohkem kui aasta tagasi trussikutes mööda Los Angelese bulevardi ekselnud Lil Nas X, kes politsei saabudes väidetavalt ka neid ründas, on tagasi uue muusikaga. "Worlds Greatest!" viib oma kitarrikäiguga Nas X-i tagasi kantri juurde, aga kantrilugu see kindlasti pole. Ei tea, kas seda ongi võimalik määratleda. Poplugu igatahes, mille peal Lil Nas X räpib vahepeal nagu Andre 3000 ja siis laulab kristlikke AI-lugusid meenutades, kuidas ta on tšempion.

Logic1000 – "The Way I Change"

Austraalia DJ/produtsendi Logic1000 album "Confirmation" on kohal. Pigem on elektroonilise muusika produtsendi plaat kurvameelne ja mõtlik, seisab käed rüpes, kui tantsib. Mitte et selles midagi otseselt halba oleks ja teatav kurvameelsus on ta lugudes ka varem kohal olnud. "The Way I Change" on näiteks puhas trip-hop-vihmapiisk, mis mööda aknaklaasi vaikselt alla voolab.

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"Uue muusika reede" on kultuuriportaali iganädalane rubriik, mis pakub kompaktse valiku möödunud nädalal ilmunud kodu- ja välismaistest muusikauudistest ning aitab orienteeruda muusika ülekülluses.