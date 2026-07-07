Lil Till avaldas uue albumi "Tallinn on minu"

Räppar Lil Till andis välja uue albumi "Tallinn on minu", kus löövad teiste seas kaasa ka Pluuto, Margiiela, Mudah ja Metro_0.

Lil Tilli värske albumi on suures osas produtseerinud Jordan Nassar, kellega koos valmis ka tema debüütalbum "Raha üle kõige". Tema kõrval löövad produtsentidena kaasa ka Woosah ("Bermuda", "Fredo") ja Kenzee ("434"). Värske kauamängiv on välja antud sõltumatult.

Soundcloud'is juba 13-aastasena tegevust alustanud Lil Till avaldas oma debüütalbumi 2023. aastal, mille andis välja Legendaarne plaadifirma. Neit-Eerik Nestor kirjutas debüütalbumi kohta nii: "Viimaste aastate ilusamaid ja efektsemaid kaasaegse hip-hop'i trende koondavalt albumilt leiab super hästi produtseeritud põhjade pealt kõige pöörasemad ja ekstsentrilisemad vokaalesitused, mis ei jää alla tuntud hääl-akrobaatide Young Thugi ja Playboi Carti kõige eredamatele hetkedele ning võivad liiga lähedalt kuulates lausa peapööritust põhjustada." "Raha üle kõige" jõudis ERR-i kultuuriportaali aasta albumite tabelis 44. kohale.

Sel aastal Lil Till kaasa ka Onyxi loos "Kaskadöör" koos Pluuto ja Margiielaga. "Tallinn on minu" esimene singel "Zaza" ilmus möödunud aasta lõpus, millele tegid muusikavideo Raul ja Romet Esko.

Lil Tilli karjääri algusaastaid näitas ka Taavi Aruse 2021. aastal "Eesti lugude" sarjas valminud lühidokumentaal "Lil Eesti".

Kuula albumit "Tallinn on minu":