Margiiela avaldas esimese sooloalbumi "Ilus päev surra"

Kaheksa looga album vältab kokku 19 minutit ja käsitleb otsesõnu vaimset tervist, depressiooni, enesetappu ning eksistentsiaalseid hirma.

"See album on minu viis rääkida asjadest, millest sageli vaikime. Annan hääle neile, kes on tundnud end üksinda oma mõtetega. Luban, et sa ei ole üksinda, isegi kui tundub nii," selgitas Margiiela.

"See on ka minu enda viis asjadest aru saada ja nendega toime tulla. Mul on vaja teada, et keegi samastub nende lauludega," lisas räppar, kes tunneb, et teda on varasema muusika põhjal ühte kasti surutud. "Selle albumiga tahan purustada ootuseid ja näidata endast poolt, mida ma pole varem julgenud avada."

Albumi keskmes on isiklikud lood ja sisekaemus. "Olen väga kaua tundnud, et midagi on valesti. Mingil põhjusel on surm 24/7 mu peas. See album on minu kõige ausam looming, kus räägin oma suurimatest hirmudest ja jagan tumedaid hetki oma elust. Ei ole õige ega vale – lihtsalt mina," sõnas Margiiela.

Albumil teevad kaasa Eik, Dew8, Lil Till, Maria Kallastu, Pluuto, Kermo Murel, Otto Suits ja Rare. "Pean tänama ka Genkat, kes on sellesse albumisse algusest peale uskunud ja toetanud mind igal sammul. Samuti Markus Palo, kes masterdas terve plaadi ja aitas miksidega."

Margiiela ise töötab juba järgmise albumi kallal. "Midagi ei muutu – veedan iga öö stuudios ja valmib uus muusika. Ma alles kogun hoogu. Ma olen siin, et jääda," ütles räppar.