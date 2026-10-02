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Helmi Tohvelmani preemia pälvis Eve Mutso

Teater
Tohvelmani auhinna laureaat Eve Mutso asetas lilled Helmi Tohvelmani mälestuskivi juurde Lõõlas ja külastas tema sünnikohta Kuuramatsi talus.
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9 pilti
Teater

Tantsupedagoog Helmi Tohvelmani nimelise auhinna tänavune laureaat on vabakutseline tantsija, koreograaf ja pedagoog, endine Šoti rahvusballeti esitantsija Eve Mutso.

Värske laureaat külastas neljapäeval Tohvelmani kodukohta Väätsal ja asetas lilled tema mälestuskivi juurde Lõõlas. Samuti käis Mutso Tohvelmani sünnikohas Kuuramatsil.

Auhinna esimene laureaat Laine Mägi andis Mutsole preemia üle Paide teatrimajas enne linnateatri etendust "Alguses oli laul", millele Mutso on loonud liikumisseade.

"Mulle tuleb meelde tema rolliesitus lavastuses "Tramm nimega Iha", kus emotsionaalne psühholoogiline täpsus annab lihtsalt nii palju jõudu, energiat ja kindlust, et psühholoogiline teater on siiski võimalik," lausus Helmi Tohvelmani nimelise auhinna žürii liige Laine Mägi.

Mutso ütles, et Helmi Tohvelmani preemia on tema jaoks ülioluline. "Ma olen väga tänulik kõigile lavastajatele, näitlejatele ja õpilastele, et nemad muudkui minuga töötavad ja lubavad mind oma rollidesse ja lavastustesse. Ja mina õpin neilt sama palju, kui nemad minult," sõnas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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