Klassikaraadio ootab muusikasõpru viktoriini lahendama

Seekordne muusikapäeva viktoriin tähistab 100-aastaste muusikute ja kollektiivide sünnipäevi, vaatab ajas 100 aastat tagasi ning pöörab pilgu numbriga 100 seotud nähtustele muusikas.

Klassikaraadio peatoimetaja Miina Pärna sõnul on muusikapäeva viktoriin suurepärane võimalus oma teadmised proovile panna ning samas ka midagi uut teada saada. "Muusika on läbi põimunud kõigi eluvaldkondadega ning sellistele põnevatele seostele ongi meie viktoriin üles ehitatud," ütles ta.

15 küsimusest koosnev muusikapäeva viktoriin on vastusevariantidega ning loogiliselt mõeldes või sõpradega koos lahendades on võimalik õigesti vastata ka siis, kui vastust kohe ei tea. Küsimusi on nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast.

Lahendamise teevad lõbusamaks helifailid, videoklipid ja fotod. Küsimused on koostanud Klassikaraadio toimetajad.

Õiged vastused leiab Klassikaraadio kodulehelt reede hommikul. Kokkuvõttev erisaade on eetris 2. oktoobril kell 13. Saatejuhid on Miina Pärn ja Lisete Velt. Saates vaadatakse üle õiged vastused, avatakse küsimuste tagamaid, tehakse ülevaate statistikast ja loositakse välja auhinnad.

Muusikapäeva viktoriini parimate vastajate vahel lähevad loosi kontserdi- ja teatripiletid, heliplaadid, muusikaraamatud ja kultuuriväljaannete aastatellimused.

Muusikapäeva viktoriini saab lahendada siin.

Möödunud aastal lahendas muusikapäeva viktoriini 4619 muusikasõpra. Osa võtsid igas vanuses muusikasõbrad üle Eesti ning paljudes koolides suisa terve klassiga. Parimale klassile on välja pandud muusikaline eriauhind.