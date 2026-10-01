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Galerii: Tallinnas esilinastus dokumentaalfilm Magnus Kirdist

Film
Tallinnas esilinastus dokumentaalfilm Magnus Kirdist
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65 pilti
Film

30. septembril toimus Apollo Kino Solarises spordidokumentaalfilmi "Magnus Kirt: Tagasitulek" esilinastus. Kuus aastat töös olnud dokfilmi režissöör on Steiv Silm.

Filmi režissööri Steiv Silma sõnul oli esilinastuse vastuvõtt südantsoojendav ja kinnitas filmi vajalikkust. "On ääretult liigutav näha, et see lugu, mida me oleme kuus aastat ette valmistanud, jõudis publikuni nii vahetult ja soojalt. Magnus Kirdi teekond on enamat kui spordilugu – see on lugu väärtustest, mis kanduvad peres põlvest põlve ning ajas ei muutu," ütles Silm.

Film räägib maailma edetabeli esinumbrina kerkinud Magnus Kirdist ja tema pöördelisest tagasituleku teekonnast pärast rasket õlavigastust Doha maailmameistrivõistlustel. Filmis astuvad üles mitmed maailma tippodaviskajad, sealhulgas olümpiavõitjad Neeraj Chopra Indiast ja Thomas Röhler Saksamaalt.

"Magnus Kirt: Tagasitulek" linastub kinodes üle Eesti alates 2. oktoobrist.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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