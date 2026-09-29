"Psühho" hooaja avasaates uuritakse, miks õpetaja ennast koolis halvasti tunneb

Kolmapäeval, 30. septembril alustab ETV-s uut hooaega Märt Treieri juhitud saade "Psühho", mis uurib seekord, miks õpetaja end koolis pahatihti kehvasti ja kohati ka alaväärsena tunneb.

"Psühho" avab ausalt nii endise õpetaja Aliis Aalmanni kui ka koolist kehvad mälestused kaasa saanud Marta Vaariku vaatenurga. Oma põhimõtteid selgitab Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi direktor Tõnu Piibur ja psühholoogina sekkub pikalt koolis töötanud Rita Rätsepp. Saate lõpus vaatleb laiemat – ja hoiatavat – pilti ettevõtja ja IT-visionäär Linnar Viik.

Uue hooaja esimene "Psühho" jõuab ETV ekraanile kolmapäeva õhtul kell 22.05.