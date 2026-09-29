Riia filmifestivalil esitletakse Pikkovi, Reinupi ja Sinka lühifilmiprojekte

Kahe päeva jooksul, 23. ja 24. oktoobril tulevad esitamisele 12 lühifilmiprojekti Lätist, Leedust, Eestist ja Soomest. Eestist osalevad Jaan Sinka "Anti Kristo" (produtsent Henry Laasalu), Ülo Pikkovi "Maa" ("The Ground", produtsent Kerdi Oengo) ja Maria Reinupi "Papito" (produtsent Kadi Fereja Felt).

Alafestivali eesmärk on lühifilme sügavuti hinnata. Filme näidatakse müügiagentidele, levitajatele, telekanalitele ning suurte festivalide esindajatele. Osalevad filmid saavad ekspertide kolleegiumilt tagasisidet ning praktilisi nõuandeid.

Režissöörid saavad osaleda ka monteerimise, helikujunduse ning levitamise konsultatsioonidel. Igal filmil on võimalus võita ka auhind milleks, konsultatsioon müügifirmalt ja helikujunduse salvestamine järelproduktsioonis.

Short Riga Test Screenings toimub 12. korda ning seda kureerib Tšehhist pärit Lenka Tyrpáková.