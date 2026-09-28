Kultuuriportaal soovitab: Guy Ritchie "Teemandirööv" Jupiteris

Režissöör Guy Ritchie on küll endiselt aktiivne, kuid tema tõeline kuldaeg jääb ikkagi 2000. aastate algusesse, eriti tugevad on just tema kaks esimest linatööd, kust sai tuule tiibadesse ka selle sajandi üks olulisemaid action-tähti Jason Statham. "Teemandiröövis" mängib ta kõrvuti aga ei kellegi teise kui Brad Pittiga.