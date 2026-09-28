Kultuuriportaal soovitab: Guy Ritchie "Teemandirööv" Jupiteris
Režissöör Guy Ritchie on küll endiselt aktiivne, kuid tema tõeline kuldaeg jääb ikkagi 2000. aastate algusesse, eriti tugevad on just tema kaks esimest linatööd, kust sai tuule tiibadesse ka selle sajandi üks olulisemaid action-tähti Jason Statham. "Teemandiröövis" mängib ta kõrvuti aga ei kellegi teise kui Brad Pittiga.
Guy Ritchie vaimukas krimikomöödia Londoni kirevast allilmast, kus ühe hinnalise teemandi rööv vallandab eriti koomilise sündmusteahela.
Linateose keskmes seisavad teiste hulgas arusaamatus murdes rääkiv mustlasest rusikavõitleja Mickey (Brad Pitt), õnnemängur Franky Nelisõrm (Benicio Del Toro), kõigi poolt kardetud jäljekütt Toby Kuulhammas (Vinnie Jones), ebaausa äriga tegelev Türklane (Jason Statham) ja oma sigadele surnud konkurente söötev gängster Tellisepea (Alan Ford). Kõik nad soovivad teemandi vargusest kasu lõigata.
Guy Ritchie ("Sherlock Holmes") läbimurdefilmiks ja tänaseks kultusfilmi staatusesse tõusnud hittkomöödias osaleb plejaad briti ja Hollywoodi tipptegijaid.
Filmi ühte peaosalist kehastanud Brad Pitt oli nõus filmis kaasa tegema vaid miinimumtasu eest, kuna selle käsikiri talle väga meeldis.
Toimetaja: Kaspar Viilup