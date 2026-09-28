Ülo Pikkov Magnus Kirdi portreefilmist: see räägib eelkõige inimeseks olemisest

Värskes dokumentaalfilmis saavad eetriaega ka odaviskaja Magnus Kirdi õnnestumised ja kiire tõus maailma kergjõustikku ladvikusse, kuid seemneks filmile sai ikkagi Kirdi vigastus 2019. aastal Doha maailmameistrivõistlustel. Pärast seda tuli nii sportlasel kui ka tegelikult filmitegijatel endalt küsida, kuhu siit edasi liikuda.

"Nii palju raskuseid ja väljakutseid pole mul ühegi projektiga olnud, mis mul siin olid, see tuli sellest, et vahepealsetel aastatel, kui Magnus oli vigastatud, me ei teadnud, mis sellest kõigest saab," ütles režissöör Steiv Silm ja lisas, et sa elad kogu aeg teadmatuses ja nuputad, mis ja kas üldse saab.

Ühelt poolt jälgib küll dokumentaal väga detailselt nii filmitegijate kaamerate kui ka rohkete koduvideote vahendusel seda, kuidas Magnus Kirt murrab läbi füüsilistest ja ka vaimsetest raskustest, kuid produtsent Ülo Pikkovi sõnul ei ole tegu niivõrd spordifilmiga, eelkõige on see tema sõnul ikkagi ühe inimese lugu.

"Kuigi valdavalt on ekraanil sportlased ja teemaks on sport, siis on see ikkagi eelkõige inimeseks olemisest, inimvõimete piiridest ja vastutusest," rõhutas ta ja lisas, et filmis on olulisel kohal ka pereväärtused. "See film ei ole ainult sportlastele ja spordiharrastajatele, vaid ta kirjeldab väga hästi kaasaegset elu."

Kuus aastat töös olnud dokfilmi juures sai tegijate sõnul üheks suureks katsumuseks ka see, et tabada ära just need võtmemomendid, kui tasub Magnus Kirdi juurde minna, sest kaamerale sooviti püüda ka kahtlused ja madalseisud. "Mitte ühelgi hetkel Magnus meid ära ei ajanud, aga loomulikult sa kehakeelest näed, et me oleme ikkagi külalised, seda just nendel kõige tumedamatel hetkedel, aga kindlasti nendel hetkedel lõi sisse ka tema ausus, sest ta oli andnud meile lubaduse, et me teeme selle filmi ja räägime tema lugu."