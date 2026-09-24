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Ministeerium andis Käsmu tuletorni kompleksi üle Eesti Meremuuseumile

Muuseumid
Käsmu tuletorn
Käsmu tuletorn Autor/allikas: Kultuuriministeerium
Muuseumid

Valitsus kiitis neljapäeval heaks kultuuriministeeriumi ettepaneku anda Käsmus Merekooli tn 1 asuv riigile kuuluv kinnistu koos sealsete hoonetega üle sihtasutusele Eesti Meremuuseum. Kinnistul asuvad Käsmu piirivalvekordoni hoone, Käsmu tuletorn ja abihooned.

"Usun, et kinnistu omaniku muutus toob kaasa kahe muuseumi senisest aktiivsema koostöö ning Käsmu kogukond saab tulevikus veelgi suuremat uhkust tunda oma ajaloolise kapteniküla väärikast rollist nii Eesti merenduse ajaloos kui ka tänases päevas," lausus kultuuriminister Heidy Purga. 

Kinnistu üleandmine Eesti Meremuuseumile tagab muuseumitegevuse jätkumise Käsmus professionaalsel tasemel. "Eesti Meremuuseum hindab igati senist muusemi arengut ja soovib panustada tulevikus Käsmu Meremuusemi arengusse vajadusel nii kogude digitaliseerimise, ekspositsiooni kui ka vahetatavate näituste osas," ütles Eesti Meremuuseumi direktor Urmas Dresen. "Samas näeme ka võimalusi tulevikus muusemi väliekspositsiooni täiendamisel ning väärtusliku Käsmu tuletorni renoveerimiseks." 

Käsmu Meremuuseum on tegutsenud kinnistul asuvas ajaloolises Käsmu piirvalvekordoni hoones alates 1993. aastast. 2012. aastal sõlmisid Eesti Meremuuseum ja toona mittetulundusühingu vormis tegutsenud Käsmu Meremuuseum koostöölepingu, mis oli suunatud Eesti merekultuuri arendamisele.  

Toimetaja: Kaspar Viilup

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