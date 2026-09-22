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Siim Tõniste: mulle endalegi ei meeldi, kui mind kistakse etenduse käiku

Teater
Foto: ERR
Teater

Kanuti Gildi Saalis esietendub Siim Tõniste lavastus "Tivoli". Mängulise lavastuse läbiv teema on nostalgia. See ilmneb nii laval kõlavates tekstides, kui ka etendajate minevikuhõngulistes lapsepõlvemängudes.

Kanuti Gildi Saalis lavastuv "Tivoli" on kui mänguväljak, kus etendajad ja publik koos ühise ruumi loovad.

"Ma pean tunnistama, et ega mulle endalegi liiga väga ei meeldi, kui mind kistakse teatris etenduse käiku. Aga ma julgen arvata, et see, kuidas meie teeme seda, on väga pehme maandumine. Pigem selline kooliekskursioon lõbustusparki, seal ei ole mitte midagi hirmsat. Ei pea ennast väljendama teiste ees, ei pea esinema. Kedagi ei tehta lolliks," kinnitas lavastaja ja etendaja Siim Tõniste.

Tõniste sõnul sobib "tivoli" lavastuse pealkirjaks mitmel põhjusel. "Tivolis on organiseeritud keskkond, aga samal ajal on suur segadus. Ja osaliselt ka sellepärast, et "tivoli" on lihtsalt selline hea vanaaegne sõna. Ja kuna lavastuse läbiv teema on nostalgia, siis see tundus nagu rusikas silmaauku," märkis Tõniste.

Laval on neli etendajat. Ja palju värvilisis rekvisiite. "On hästi palju väikeseid detaile, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mis on üliolulised. Sa lood endale neid erinevaid kihte ja sügavust kogu aeg juurde etendajana. Tervikust aru saamine võtab aeg," tõdes etendaja Üüve-Lydia Toompere.

"Üldiselt on see lõbus lavastus. Ta pakub elamust, on kaasahaarav ja pakub veidi mõtlikkust ka," lisas Toompere.

Tivoli karussellitab septembris ja oktoobris Kanuti Gildi Saalis. Etendus on inglisekeelne.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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