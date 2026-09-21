Tarvo Vridolin: ma ei ole peaosa ootaja tüüpi

Elus kibestunud pensioniealist nimitegelast kehastab Tarvo Vridolin. Kuigi romaani põhjal on valminud koguni kaks filmi, lähtus lavastaja ja dramaturg Liis Aedmaa originaaltekstist.

Ove on elus palju kannatanud: autoõnnetus aheldas tema naise aastateks ratastooli ja viis temalt veel sündimata lapse. Enesetapumõtetega Ove elab nüüd oma varjatud valu välja naabrite peal või naise haual pihtides.

"Elu on teda lihtsalt üksjagu nuhelnud ja eks see jätab oma jäljed. Kui inimene veel päris üksi jääb oma kibestumuste ja muredega, siis keeruline on mitte selliseks muutuda. Aga süda on tal, jah, õige koha peal," rääkis peaosatäitja Vridolin "Aktuaalsele kaamerale".

Ainsad, kes suudavad Oves üles leida inimliku poole, on äsja naabriks kolinud Siiri ja tema tütarar Terje. "Ovele mõjub ikkagi armastus, teineteise hoidmine. Inimesed, kes on sinu lähedal või kelle nimel tasub ikkagi siin maa peal edasi elada," rääkis naabrinaise Siiri osatäitja Lauli Koppelmaa.

Ove kehastajat otsides mõtles lavastaja Liis Aedmaa kohe 30 aastat Ugalas mänginud Tarvo Vridolini peale, kes jagab oma rolli noort Ove mängiva Oskar Pungaga.

"Mulle tundus, et Tarvo Vridolin on oma näitlejateel jõudnud sellisesse kohta, kus see roll võiks olla just talle üks magus väljakutse. Ja nii see on ka olnud," märkis Aedmaa.

"Ma ei ole väga siuke peaosa ootaja tüüp. Ma ootan pigem huvitavat materjali üldse, mis inimesele oleks vahva vaadata. Aga rõõmu teeb muidugi, et on olemas üks selline vahva Rootsi kirjanik ja et on olemas selline Liis, kes võttis vaevaks sellest teha näidendi. Ja et nüüd me saame seda inimestele näidata," lisas Vridolin omalt poolt.