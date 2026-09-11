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Evald Okase muuseumi perenaine Üla Koppel: ehitajad küsisid, et miks te uut maja ei ehita

Muuseumid
Muuseumid

Kultuurisaade "OP" käis külas Haapsalus Evald Okase muuseumis ning tutvus kuni oktoobri lõpuni avatud Mare Mikoffi ja Berit Talpsepp-Jaanisoo näitusega "Keskustelu".

Evald Okase lapselaps ja muuseumi perenaine Üla Koppel selgitas, et aastaringselt on muuseum toimunud viimased kolm aastat. "Eelnevalt oleme olnud suvehooajaliselt avatud galerii juba 20 aastat," ütles ta ja lisas, et Evald Okas ostis selle muuseumimaja endale 1999. aastal. "See maja seisis tühjalt, justkui oodates teda, sest tal oli juba ammu soov teha oma loomingu jaoks koht."

"Väga suur roll on linnal endal, sest Evald Okasel ei ole ühtegi seost Haapsaluga, ta on pärit Põltsamaalt ja sündinud-kasvanud Tallinnas, Haapsalu oli juhuste kokkulangemine," mainis Koppel ja tõi välja, et selle maja renoveerimine oli päris suur töö. "Ehitajad isegi küsisid, et miks te uut ei tee, kuna nagu vanade majade puhul ikka, on see täis üllatusi."

Kuni oktoobri lõpuni on Evald Okase muuseumis avatud Mare Mikoffi ja Berit Talpsepp-Jaanisoo näitus "Keskustelu". "Ma arvan, et see on keskustelu eelkõige kunstnike enda vahel, aga laiemalt võttes tulevad mängu ka nende lähedased, olgu need siis pereliikmed või sõbrad," tõdes kuraator Peeter Talvistu.

"Minu jaoks on kõige huvitavam vaadata seda, et Beritil on hüperrealistlik periood ning kui Mare oli kunagi, kui ta oli Beriti vanune, samuti hüperrealistlik periood, seega saab siin vaadata, kuhu võiks Berit kunagi edasi liikuda," ütles Talvistu ja lisas, et mõlemate kunstnike töödes on sees ka kiiksuga huumor. "Minu arust nad sobivad väga hästi kokku."

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", reporter Ave Häkli

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