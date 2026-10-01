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Südalinna teater koondas dramaturgi ametikoha

Teater
Südalinna teater
Südalinna teater Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teater

2024. aastast Südalinna teatris dramaturgina töötanud Laur Kaunissaare teatas ühismeedias, et kolmapäeval oli tema viimane tööpäev. Teatrijuhi sõnul tehti otsus majanduslikel põhjustel, vahendab Delfi Kultuur.

"On olnud väga huvitavad ja (kaugeltki mitte vaid mulle) väga rajud kaks aastat," kirjutas Kaunissaare ühismeedias ja tänas nii kolleege kui ka kõiki teisi, kes muutustele kaasa elavad.

Südalinna teatri direktor Anne-Lii Päiv kinnitas Delfi Kultuurile, et dramaturgi ametikoht koondatakse rahalise kokkuhoiu eesmärgil.

"Vaatame iga kuu oma tulemused üle, mille põhjal võeti minu poolt selline otsus vastu," ütles Päiv ja lisas, et teatri ja Kaunissaare suhted on endiselt väga head ja sõbralikud. Kaunissaare kinnitas samuti, et konflikti ei ole.

Laur Kaunissaare Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Koostöö jätkub teatrijuhi sõnul teisel kujul ja Kaunisaare teeb endiselt kaasa Ivan Võrõpajevi näidendiga seotud projektis, kuid Päiv seda Kaunissaare rolli projektis täpsustada ei soovinud.

Laur Kaunissaare töötas Südalinna teatri dramaturgina 2024. aasta augustist. Varem on Kaunissaare töötanud Tallinna linnateatri (2007–2008), Kanuti Gildi Saali (2008–2009) ja NO99 dramaturgina (2012–2018). Alates 2021. aastast töötas ta kultuuriministeeriumi teatrinõunikuna, kust liikus edasi Südalinna teatrisse.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Delfi Kultuur

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