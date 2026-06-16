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Südalinna teatri loomingulise juhina jätkab Dmitri Petrenko

Teater
Dmitri Petrenko
Dmitri Petrenko Autor/allikas: Erakogu
Teater

Konkursi tulemusel jätkab Südalinna teatri loomingulise juhi kohal Dmitri Petrenko. Konkursile laekus kokku 13 avaldust.

Loomingulise juhi valis täna, 15. juunil välja seitsmeliikmeline komisjon, kuhu kuulusid Eesti Teatri Agentuuri, Eesti Teatriliidu, Eesti Lavastajate ja Dramaturgide Liidu, kultuuriministeeriumi, Südalinna teatri nõukogu, Südalinna teatri trupi esindajad ning Südalinna teatri juht.

Südalinna teatri juht Anne-Lii Päiv tõi esile tänavuse konkursi tugeva taseme ja rahvusvahelise haarde.

"Kui eelmisele loomingulise juhi konkursile laekus 15 avaldust, millest kaks ei vastanud konkursi tingimustele, siis tänavu tunnistati kõik meile saadetud 13 avaldust nõuetele vastavaks. Tänavust konkurssi võib õigusega nimetada rahvusvaheliseks, sest avaldusi laekus nii Iisraelist kui ka Ameerika Ühendriikidest. Välismaalt kandideerinud inimestel oli siiski üks ühine puudujääk – neil puudus eesti keele oskus, mis on Eesti riikliku teatri loomingulise juhi ametikohal töötamiseks hädavajalik," ütles Päiv.

"Südalinna Teatri loomingulise juhi konkursi vestlusvooru kutsuti neli tugevamat kandidaati, kelle seas komisjoni hinnangul paistis Dmitri Petrenko silma tugeva kunstilise visiooni, veenva teatri arenguplaani ning selge arusaamaga Südalinna teatri rollist Eesti kultuuriruumis," lisas Päiv.

Loomingulise juhi ülesandeks on kujundada teatri loomingulist strateegiat, juhtida repertuaaripoliitikat ning arendada koostööd Eesti ja rahvusvaheliste teatripartneritega.

1981. aastal Riias sündinud Dmitri Petrenko on Läti ja Eesti teatrilavastaja. Ta omandas Läti ülikoolis bakalaureusekraadi kommunikatsiooniteaduses ja magistrikraadi sotsioloogias ning lõpetas 2012. aastal Läti kultuuriakadeemia teatrilavastaja magistriõppe.

Enne teatrisse suundumist töötas ta ajakirjaniku, toimetaja, poliitilise analüütiku ja õppejõuna. Ta on olnud Läti televisiooni kultuurisaate "100 g kultūras" saatejuht ja toimetaja.

Lavastajana on Petrenko töötanud mitmes Läti teatris, sealhulgas Dirty Deal Teatros, Läti kunstiteatris ja Liepāja teatris, kus ta oli aastatel 2021 kuni 2024 pealavastaja. Südalinna teatri loominguline juht on ta olnud alates 2023. aastast.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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