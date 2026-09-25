VAT teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus "Kuuratsanikud"

Näidendi autorina on märgitud Charles Meadow. Küsimusele, kes see mees on, vastab lavastaja Karl Koppelmaa, et tegemist on maskiga.

"Arvestades, et selles loos on väga oluline teema autentsus, tõeline mina olemine, siis see, et autor on mask, on mingisugune päris selge positsiooni võtmine, et mis tõeline on või mida see tähendab. Muidugi on autor päris, ta on selle teksti kirjutanud, aga ta esineb sellena, kellena teda on vaja teistele ja mitte sellena, keda ta endal on vaja või kes ta ise tahab olla," rääkis lavastaja.

Laval on neli noort meest, kelle sõprus ulatub tagasi liivakasti aegadesse ja tundub, et üksteist tuntakse läbi ja lõhki. Ühel päeval tunnistab aga üks meestest, et on kaotanud oma tõelise mina ning kauem seda kannatada ei suuda.

"Minu meelest tuksub [lugu] samas ajas, kus me ise ka elame. Need mõtted ja aktuaalsus on samad, mida ma isegi igapäevaselt juhtun mõtlema. Selle läbi on väga huvitav panna omaenda elus ja sõpruskonnas ja kõikides võimalikes suhetes neid paralleele enda jaoks ka mõtlemiseks laua peale," ütles näitleja Sander Roosimägi.

Näitlejad tunnistavad, et näidend, mida keegi olla nimetanud suhtekrimiks, ei anna end lihtsalt kätte.

"See dramaturgia on selles mõttes üsna keeruline, et ta ei ole isemängiv materjal. Ma puutusin sellise näitemänguga hiljuti kokku ja see on selline üpriski sarnane. See on selline eksistentsiaalne tekst: see tuleb elama panna. Selles mõttes on materjal väga väljakutsuv, aga ma loodan, et me oleme sellega hakkama saanud," lausus näitleja Karmo Nigula.

Teistes osades on Theodor Tabor ja Meelis Põdersoo. Lavastuskunstnik on Illimar Vihmar, valguskunstnikud Sander Põllu ja Villu Liivia. Etendused toimuvad alates järgmisest nädalast Sakala 3 teatrimajas.