X!

Luukere Juhani juhtumised jõudsid VAT teatri lavale

Teater
Foto: Siim Vahur
Teater

Eelmise nädalal lõpus esietendus VAT teatris uus koguperelavastus "Luukere Juhani juhtumised", mis põhineb Triinu Laane samanimelisel armastatud lasteraamatul.

Vanaisal ja vanaemal on kõik jutud juba tuhat korda räägitud. Päevad mööduvad vaikides, kumbki toimetab omaette ja püüab teisele mitte närvidele käia. Ent nende kapis elab üksildane luukere, kes ühel hetkel ellu ärkab – sooviga vanakestele rõõmu tuua. Paraku toob see rohkem segadust kui rõõmu ning luukere saadetakse kappi tagasi. Sinna ta jääb, kuni ühel päeval tungivad majja röövlid.

Lavastus põhineb Triinu Laane samanimelisel lasteraamatul, mis on viimastel aastatel olnud üks enim väliskeeltesse tõlgitud Eesti lasteraamatuid ning pälvinud mitmeid tunnustusi. VAT teater toob loo noorte vaatajate ette sõnadeta mängulise lastelavastuse võtmes.

Lavastuse dramatiseerija ja lavastaja on Aare Toikka. Lavamaailma loob kunstnik Liina Unt, valguskujunduse teeb Sander Põllu, helilooja on Veiko Tubin ning koreograaf Marge Ehrenbusch. Lavastuses mängivad Lauli Koppelmaa (Ugala teater), Triinu Meriste, Margo Teder ja Meelis Põdersoo.

"Luukere Juhani juhtumised" on mõeldud vaatajale alates viiendast eluaastast.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

ERSO HOOAJA LÕPPKONTSERT

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:03

Kaante vahele jõudis esimene eestikeelne baltisaksa luule antoloogia

18:59

Tartu Kunstimuuseumi näitus viib toiduloolisele rännakule läbi Eesti kunsti

18:52

Koosloomelavastus "Janu" uurib noorte kaudu läheduse ja mõistmise igatsust

15:56

Luukere Juhani juhtumised jõudsid VAT teatri lavale

15:20

Kumus avanev näitus toob publiku ette Enno Halleki kaasaskantavad päikeseloojangud

14:57

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

14:39

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

14:24

Ooperilaulja Janne Ševtšenko korraldab oma kodutalus minifestivali

13:37

Eesti keeles ilmus gonzo-ajakirjanduse pioneeri Hunter S. Thompsoni romaan "Rummipäevik"

11:23

Keelenupp. Sidinast ja sid-lõpust

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.05

Lembit Peterson: oleme kultuurisõjas püüdnud kasutada ausaid vahendeid

14:39

Aivar Kulli ajalootund. Vestlus AI-ga paljastas Heiti Talviku luuletuste tõlkelise algupära

11:18

Eesti pääses luuleprõmmu maailmameistrivõistlustele

25.05

Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

25.05

Riste Sofie Käär: kiirmoekettides on feministlike ja ökomeelsete loosungitega särgid moest läinud

10:48

Jõgeva raamatukogu direktor: vallaraamatukogud ootavad uut seadust, et arenguga edasi minna

09:27

Arvustus. Mida "Midagi tõelist" tegelikult öelda tahab?

25.05

Tokyos avatakse esimene Balti riikide ühine illustratsiooni- ja animatsiooninäitus

25.05

Keeleminutid. Keele õppimine algab julgusest pingutada ja eksida

25.05

Arvustus. Marto Mägi hüppab Kaarsillalt peakat

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo