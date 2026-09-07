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Portreefilmide konkurss ootab projekte uuteks dokumentaalideks

Film
Kaamera
Kaamera Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Film

Eesti Rahvusringhääling, Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital ootavad kuni 11. novembrini filmiprojekte, mis portreteerivad Eesti ühiskonda ja kultuurilugu mõjutanud isikuid.

2016. aastal ellu kutsutud portreefilmide konkursi raames on valminud 37 filmiportreed, millest kolm ootavad esilinastust tele-eetris ja kümme dokumentaali on tootmises. Uus konkurss kutsub filmitegijaid esitama projekte, mille fookuses on Eesti ühiskonnas märgilised inimesed.

"Kümne aastaga on portreefilmide konkursist välja kujunenud oluline traditsioon filmi- ja televaldkonna jaoks. Viimastel aastatel on iga konkursifilmi esilinastus olnud tähtsündmuseks nii kinos kui tele-ekraanil ning seepärast ootame juba suure huviga uusi ideid," julgustab ETV ja ETV2 peatoimetaja Urmas Oru filmitegijaid osalema.

Konkursile esitatavad ideekavandid võivad peegeldada inimese elukaart täies pikkuses või keskenduda üksikutele peatükkidele. Portreerida võib nii täies elujõus, juba tagasivaatavat kui ka lahkunud inimest.

"Portreefilmide konkurss on oluline võimalus tuua esile meie kultuuri- ja ühiskonnaloos tähenduslikud isiksused, sealhulgas need, kes vääriksid senisest suuremat tähelepanu. Hea portreefilm ei piirdu inimese eluloo jutustamisega, vaid avab temas uusi ja ootamatuid mõõtmeid ning toob ta vaatajale lähemale viisil, mida suudab ainult kino," märgib Eesti Filmi Instituudi dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall.

Konkursil on oodatud osalema nii kogenud dokumentalistid kui noored debüteerivad režissöörid ja produtsendid. Püüda teine looja formaaditruusse ajakapslisse võiks olla ahvatlev väljakutse nii filmi- kui televisioonitaustaga autoritele, aga ka neile, kes teevad selles žanris alles esimesi samme. Portreefilmi pikkus on 55–58 minutit.

Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 11. novembriks täita registreerumisvorm ning laadida üles konkursi kirjelduses nõutud dokumendid.

Esitatud kavandite seast valib žürii välja kuni neli filmiprojekti, mille tootmine algab 2027. aasta jaanuaris. Filmide eeldatav valmimisaeg on sügisel 2028. Ühe filmi tootmiseks eraldatakse 42 000 eurot.

Sel sügisel jõuavad ERR-i kanalitele filmid kolmest omanäolisest kunstnikust Raine Karbist, Peeter Lauritsast ja Epp Maria Kokamägist. Tootmisfaasis on dokumentaalid poliitikust ja õpetlasest Marju Lauristinist, ajuteadlasest Jaan Arust, ajakirjanik Vilja Kiislerist, näitleja Jüri Järvetist, teatrimees Aare Toikkast, kunstnik Marko Mäetammest, keskkonnateadlasest Aveliina Helmist ning muusikutest Raun Juurikast, Mart Avist ja Olev Muskast.

Varasemaid portreefilme näeb Jupiteris.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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