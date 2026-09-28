"Polaarrebane – Njalla" võitis Matsalu loodusfilmid festivalil parima režii auhinna

"Pärast linastust tulid inimesed rääkima, et Njálla lugu puudutas neid, et nad elasid sellele väikesele rebasele kaasa. Ja eriline rõõm oli oma kolleegidelt kuulda, et neile meeldis filmi rütm ja stiil," ütles filmi produtsent, kaasrežissöör ja monteerija Katri Rannastu.

Rannastu sõnul oli eriline ka see, et filmi rahvusvaheline esilinastus toimus just Matsalu festivalil ehk kandis, kus filmitegijad ise elavad ja oma töid teevad.

"Polaarrebane – Njálla" jutustab noore emase polaarrebase teekonnast sünnist iseseisvumiseni ja lõpuks oma pere loomiseni. Njálla rännak viib ta Põhja-Skandinaavia mägitundrast Barentsi mere rannikule ning tema isikliku loo taustal avaneb ühe Skandinaavia ohustatuma imetaja muutuv maailm.

Filmi tegemine viis võttegrupi paariks aastaks Põhja-Norra ja Rootsi mägitundrasse. Polaarrebaste jälgimine nõudis pikki päevi ja nädalaid ootamist ning tihedat koostööd kohalike looduskaitsjatega.

Filmi režissöörid on Katri Rannastu, Carl Herdenberg ja Claudia Zenkert, peaoperaator Joosep Matjus, monteerija Katri Rannastu ning produtsendid Katri Rannastu ja Claudia Zenkert. Film on valminud Eesti, Saksamaa ja Rootsi koostöös.

MAFFi auhinnale lisaks kuulub "Polaarrebane – Njálla" tänavu ka European Wildlife Film Awards 2027 wildlife-kategooria kolme nominendi hulka. Võitja selgub 6. veebruaril Hamburgis.

"Polaarrebane – Njálla" jõuab Eesti kinodesse 4. detsembril.