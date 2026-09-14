Eesti loodusfilm jõudis Euroopa kolme parima loodusfilmi nominentide hulka

European Wildlife Film Awards tunnustab silmapaistvaid rahvusvahelisi loodusfilme. Rahvusvaheline žürii valis filmi wildlife-kategooria kolme nominendi hulka, kelle seast selgub kategooria võitja 6. veebruaril Hamburgis toimuval auhinnagalal.

Lisaks žürii auhinnale jõuab "Polaarrebane – Njálla" 2027. aastal Hamburgis Cinema of Wildlife'i kinoprogrammi ning kandideerib ka publikuauhinnale.

"Kolme nominendi hulka jõudmine on meile suur tunnustus. Selle filmi tegemine viis meid ligi kolmeks aastaks Põhja-Norra ja Rootsi mägitundrasse ning nõudis erakordselt palju aega, pühendumist ja kannatlikkust. Polaarrebase teadaolevad elupaigad Skandinaavias on rangelt kaitstud, sest liik on nii-öelda väljasuremisvõlas. Seetõttu tuli teha tihedat koostööd kohalike looduskaitsjatega, et üldse teada, kus loomad asuvad ning kuidas neid häirimata filmida. Seda suurem rõõm on näha, et see filmilugu on jõudnud rahvusvahelise žürii kolme lemmiku hulka," ütles filmi produtsent, kaasrežissöör ja monteerija Katri Rannastu.

Filmi keskmes on noor emane polaarrebane Njálla, kelle teekond algab Põhja-Skandinaavia tundrast ja viib ta üle mägede Barentsi mere rannikule. Tema loo kaudu avaneb ühe Euroopa kõige ohustatuma imetaja maailm. Skandinaavia polaarrebaste populatsioon, mis kunagi ulatus kümnetesse tuhandetesse, kahanes 20. sajandil kriitilise piirini. Tänapäeval mõjutavad liigi tulevikku lisaks varasemale üle küttimisele ka kliimamuutused ja põhja poole leviv invasiivne punarebane.

"Polaarrebane on öise eluviisiga loom, ta aktiveerub alles pärast päikeseloojangut, nii et iga päev oli võimalus filmida umbes tunni aja jooksul, juhul kui ilm oli sobilik ja loomad tahtsid end näidata. Vastasel korral pidi taas 24 tundi uut võimalust ootama. Polaarrebase filmimine tähendab vahel pikka eraldatust muust maailmast ja päevade kaupa passimist. Aga kui Njálla – mis tähendab saami keeles polaarrebast – viimaks ilmub ja lubab sul mõneks hetkeks oma maailma jälgida, omandab kogu see ootamine mõtte. Usun, et see aeg, kannatlikkus ja kohalolu on ka filmi piltidesse jäänud," rääkis filmi peaoperaator Joosep Matjus.

"Polaarrebane – Njálla" valmis rahvusvahelise koostööna Eesti produktsioonifirma Wild Kino OÜ, Saksamaa Seetree GmbH ja Rootsi Foxwalk AB vahel. Filmi peaoperaator on Joosep Matjus, produtsent, kaasrežissöör ja monteerija Katri Rannastu. Filmi rahvusvaheline levitaja on Fremantle. Filmi televersiooni on omandanud mitmed suured rahvusvahelised telekanalid: SVT Rootsis, NRK Norras, DR Taanis, Arte Saksamaal ja Prantsusmaal ning PBS/WNET Ameerika Ühendriikides.

"Polaarrebane – Njálla" jõuab Eesti kinodesse 4. detsembril. Enne kinolevi algust saab filmi Eestis näha 25. septembri Matsalu loodusfilmide festivalil.