USA räpproki ansambel Hollywood Undead esineb veebruaris Tallinnas

2005. aastal loodud bänd avaldas debüütalbumi "Swan Songs" 2008. aastal ja kogus populaarsust ühismeedia keskkonnas Myspace. Varem maskides esinenud bänd äratas ellu unarusse jäetud räppiva rokkmuusika ning nu-metal'i.

Sealjuures ei puudu bändilt ka popmuusika mõõde, mistõttu on The Guardian on neid kirjeldanud kui "industrial poistebänd, N-Sync kohtub Nine Inch Nailsiga".

Kokku on bänd avaldanud kaheksa albumit. Viimane neist, "Hotel Kalifornia" ilmus 2022. aastal. Järgmist võib oodata 2027. aasta alguses.

Nüüdseks Sumerian Recordsiga liitunud bändi koosseisu kuuluvad Johnny 3 Tears, J-Dog, Charlie Scene, Funny Man ja Danny.