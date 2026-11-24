Mõned aastad tagasi eesti keeles ilmunud Claire Keegani lühiromaan "Sellised väikesed asjad" on üks suuri lemmikuid ja võimsamaid raputusi, Tim Mielantsi ekraniseering päris samale tasemele ei jõua, aga võib olla heaks sillaks veel liigutavama lugemiselamuseni.

Draama Claire Keegani romaani põhjal. 1985. aasta jõulud Iirimaa väikelinnas. Söekaupmees Bill Furlong (Cillian Murphy) on viie lapse isa, töökas ja õiglane mees. Üks tema kliente on klooster, kus asub tütarlaste ettevalmistuskool.

Linnas ringlevad jutud, et kloostris asub Magdaleena varjupaik, kus vallalisi rasedaid naisi "ümber kasvatatakse" ja kus neid ootavad rasked kannatused. Bill avastab kloostri häirivaid saladusi ja seisab silmitsi ka enda raske minevikuga.

Berliini filmifestivalil Kuldkaru nominent. Režissöör Tim Mielants. Osades Cillian Murphy, Emily Watson jpt.

"Sellised väikesed asjad" on vaadatav Jupiteris.