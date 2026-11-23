SA Kultuurilehe moodustatud žürii koosseisus Saara Liis Jõerand, Sirje Olesk, Tõnis Vilu ja Märt Väljataga (esimees) tõstab aasta jooksul ilmunud ligi 150 arvustusest esile järgmisi:

Sveta Grigorjeva, "Minu kangelane Kasemaa" (Andrus Kasemaa raamatust "Minu kangelased", Keel ja Kirjandus, nr 5, 2026) jt arvustused

Janika Läänemets, "Aga mis sellest" (Martin Alguse luulekogust "Elektro", Looming, nr 3, 2026) jt arvustused

Helen Pruul, "Kassi päästmine Taganurgas" (Kaur Riismaa romaanist "Väsinud valguse teooria", Vikerkaar, nr 7–8, 2026) jt arvustused

Priit Põldma, "Kas valul on keel?" (Jim Ashilevi raamatust "Inimese kostüüm", Sirp, 23.X.2026)

Jaak Tomberg, "Ei saa siin ilma tiibadeta" (Eeva Koffi romaanist "Õhuskõndija", Looming, nr 1, 2026)

Silvia Urgas, "Elamise Gesamtkunstwerk" (Riste Sofie Kääri raamatust "APS!", Vikerkaar, nr 3, 2026) jt arvustused

Laureaat tehakse teatavaks 8. detsembril kell 18 kirjanike majas Tallinnas. Kulka toetusel väljaantava ja 2015. aastal asutatud auhinna on varem saanud Johanna Ross, Hasso Krull, Berk Vaher, Elle-Mari Talivee, Tiit Hennoste, Märt Väljataga, Mikael Raihhelgauz, Vilja Kiisler, Saara Liis Jõerand, Heli Allik ja Mihhail Trunin.

Tallinnas sündinud ja Floridas surnud filoloog Ants Oras (1900–1982) oli 1930. aastatel Eesti juhtiv kirjanduskriitik, kes seisis kirjanduse sõltumatuse ja hea maitse eest.