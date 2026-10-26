Vaata täispikkuses: ERSO kontsert "Elts ja Peer Gynt"

23. oktoobril toimus Estonia kontserdimajas ERSO juubelisarjas kontsert "Elts ja Peer Gynt", mida saab täispikkuses vaadata ka ERR-i kultuuriportaalist.

ERSO juubelisarja avakontserdil kõlas peadirigent Olari Eltsi juhatusel Edvard Griegi populaarne teine süit draamale "Peer Gynt" koos igatseva "Solveigi lauluga". Süidi teine osa saatis ka Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri sündi 1926. aastal, mil raadioeetris astus üles orkestri eelkäijaks saanud muusikute trio.

Samuti jõudis kuulajate ette Erkki-Sven Tüüri kolmas viiulikontsert "Kõnelused Tundmatuga". Helilooja sõnul viitab teose pealkiri "võimalikele vestlustele oma "teise minaga" – sisemise hääle ehk südametunnistusega, Jumalaga (kõige abstraktsemas tähenduses) või kellegagi, keda te ei tunne".

Solistina astus üles Vadim Gluzman, kellele oli viiulikontsert ka pühendatud. Kontserdi teises pooles kõlas ka Witold Lutosławski värvirikas, poola rahvamuusika sugemetega "Orkestrikontsert".

Klassikaraadios vahendas ülekannet Nele-Eva Steinfeld, otsepildi eest vastutas Helipilt Grupp koosseisus Tammo Sumera, Priit Perend ja Mait Visnapuu.