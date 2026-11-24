Kultuurisaates "Plekktrumm" oli külas pianist ja klaveripedagoog Kalle Randalu, kelle sõnul ei piisa suurepäraseks pianistiks saamisel laitmatust tehnikast ega õigete nootide mängimisest. Kõrgetasemelise interpretatsiooni jaoks on oluline harida end nii kunstiteoste konteksti osas kui ka leida oma isikupärane sisemine hääl.

Pianist ja klaveripedagoog Kalle Randalu tähistab 25. novembril oma 70. sünnipäeva koos ERSO muusikutega, kui MUBA suures saalis antakse ühine kammerkontsert. Kammermuusikat peetakse klassikalises muusikas üheks raskemaks vormiks, sest kõik on laval alasti ja kuhugi taha pole muusikul end peita.

Kalle Randalu on kammermuusikat alati nautinud ja seda esile toonud. "Ma arvan, et see on niisugune vorm, kus on võimalik ühisel lainel liikuda. Orkestriga mängimine on natukene teine, orkester on suur organism. Konkreetselt klaverikvartetid on minu meelest peaaegu ideaalne vorm kammermuusika tegemiseks. Erinevad hääled on solistlikult esindatud, aga neid on võimalik väga ühisele lainele viia," rääkis Randalu.

Randalu tunnistas, et kammermuusika tuli tema ellu küll natuke hiljem, sest muusikaharidus on ehitatud üles eelkõige solistliku suunaga. "Heliloojaid nagu Brahms ja Schumann ei saa täies ulatuses üldse mõista, kui kammermuusikat ei tunne. Need on olnud mulle rõõmsad avastused ja mul on väga hea meel, et oma toredate ERSO kolleegidega sellist asja teha saan," sõnas ta.

Randalu ei tooks välja üht meeldivamat laval olemise viisi. Kuigi vormid on erinevad, on tore nii orkestri või kammeransambliga kui ka solistina. "On väga võimalik nautida ka üksinda laval olles. See ei ole üksindus, vaid koos publikuga tagasiside tunnetus. Orkestriga on muidugi jumalik mängida geniaalseid teoseid nagu Mozarti klaverikontserte, ka teisi, Brahmsi. Seal sõltub väga palju koostööst dirigendiga. Need on erinevad vormid, aga kõiki on võimalik täiega nautida," kinnitas pianist.

Kalle Randalu ja Joonas Hellerma Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Mozart sütitas sees sädeme

Kalle Randalu on igapäevaselt muusikapedagoogina tegev Saksamaal Karlsruhe muusikakõrgkoolis. Eesseisev kontsert leiab aset Tallinna Muusika- ja Balletikoolis, kus Randalu loodab saalis palju noori inimesi näha. "Enamasti me kurdame, et publik on vana, aga selles majas võiks olla palju noori huvilisi ja ma pean tunnistama, et ma ei ole uues majas veel olnud. Mina alustasin selles koolis õpinguid, kui mingisugust oma maja ei olnudki. Üldainetunnid olid tolleaegses 22. keskkoolis," rääkis Randalu.

Kuigi oma maja veel ei olnud, ühendas Randalu sõnul kõiki muusika tegemise vaim. "Kui tuli juba oma maja hiljem Kivimäel, siis oli meil omaette võistlusvaim. Kõigile väga meeldis tegeleda muusikaga ja vahetundidel sai peaaegu võidu ette mängitud. Mina mängisin Chopini etüüde, klassivend Jüri Alperten, muuseas väga hea pianist, Brahmsi kontserti ja niimoodi sai tundide vaheaegadel muusikat tehtud," rääkis Randalu.

Kuigi otsest konkurentsi Randalu koolikaaslaste seas ei tunnetanud, oli õhkkond ometi väga huvitav. "Ma siiamaani mäletan, kuidas Rein Rannap "Appassionatat" mängis, see oli jumalik, minu oma klassivend Jüri Alperten, Rein Mets, kes väga varakult lahkus meie hulgast, Ivo Sillamaa – kõik olid toredad pianistid, kellega oli tore arutleda muusika üle," rääkis Randalu.

Oma kooli üle oldi Randalu sõnul uhked. "Me tol ajal rääkisime isegi Eesti klaverikoolist kui niisugusest. Kui oli võimalus minna kuskile mujale, võimalust ei olnud muud kui minna Moskvasse või Peterburi õppima, siis sai mindud teadmisega, et me oleme ka midagi, et ei ole nii, et kuskil on üks suur keskus, kuhu peab pürgima. Me olime uhked," kinnitas pianist.

Säde ja huvi muusika vastu võib tekkida hetkega. Randalu meenutas, et tema suur armastus Mozarti vastu sai alguse "Väiksest öömuusikast", mida koos Jüri Alperteniga seitsmeaastaste poistena kuulati. "Jüri kirjeldas seda korra niimoodi, et ta pani selle plaadi peale ja mina jäin suu lahti grammofoni vaatama ja Jüri vaatas suu lahti mind, et mis nüüd juhtunud on. See muusika tõepoolest lummas mind. Sellest sai alguse üks väga-väga suur ja tähtis lugu minu jaoks," rääkis ta.

Kalle Randalu Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Klaveriõpingute juurde jõudis Randalu enda sõnul läbi juhuse ja saatuse. Randalu elas perega Pelgulinnas kolmekordse puumaja esimesel korrusel, kolmandal korrusel elas aga üks muusikaõpetaja, kellel oli korteris klaver. "Kunagi kutsus ta mind ja ma jäin seda klaverit sõrmitsema. Midagi sai seal alguse. Ma hakkasin järjest minema ikka trepist üles klaverit proovima ja nii see läks. See muusikaõpetaja läks minu vanematele rääkima, et tegelikult see poiss peaks õppima muusikat."

Loteriiga õnnestus Randalu isal võita sel ajal tuhat rubla, mille eest soetati koju Riga pianiino. "Ma olen sellel pillil mänginud kõik oma suured repertuaarid, üles kasvanud selle pilli peal," sõnas pianist.

Peale esmaseid inspireerivaid kokkupuuteid on edasine olnud Randalu jaoks tahtmise küsimus. "Ma õppisin ära kõik Chopini etüüdid, väga palju Liszti etüüde ja minu muusikakeskkooli lõpueksam oli Beethoveni 4. klaverikontsert ja Chopini 12 etüüdi, op. 10. See oli minu lõpukava. Ma tahtsin head tehnikat omada, et võimalikult ilusti Mozartit mängida," selgitas ta.

Juhused ja saatus viisid rahvusvahelise eduni

Randalu on Eesti esimene pianist, kellel on olnud niivõrd suur karjäär nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Randalu sõnul viisid taas kord just õnnelikud juhused ja saatus ta kokku inimestega, kellega on olnud tore muusikat teha. "Üks tingib teise. Võtame kas või rahvusvahelised võistlused. Ma olen alati näinud võistlust kui võimalust ennast näidata," rääkis ta, kuid lisas, et Moskvas vaadati eestlaste peale ikkagi viltu.

"Mul üks lause ei lähe meelest ära, kui kaks professorit omavahel rääkisid, et selle Randalu võiks saata kuskile midagi esindama. Teine ütles aga teisele, et aga ta on eestlane. See lõikas nii, et ahsoo... Aga saatus oli selline jälle, et pruukis mul välismaale sattuda, seal ma olin venelane. Sellest peab aru saama," sõnas Randalu.

1982aasta Tšaikovski konkursil sai Randalu neljanda koha, mis oli pianisti karjääris väga oluline verstapost. Ometi ei olnud kohtade jagunemise asjaolud sugugi selged. "Nõukogude žürii pidas salaja koosolekuid enne, kui rahvusvaheline žürii kohtus. Sinna tuli kultuuriministeeriumi esindaja ja ütles, et kuna on Nõukogude Liidu 60. aastapäev, on meil soovitus teile, seltsimehed, et esimese koha saaks venelane. Nad ilmselt ei jõudnud kokkuleppele. Žürii istus poole neljani hommikul ja ei leidnud seda esimest kohta üles. Arvatavasti, kuna esimest kohta välja ei antud, näen ma seda niimoodi, et olin ikka seal kaunis kõrgel mängus," rääkis Randalu.

Juhus ja saatus olid Randalu sõnul mängus ka siis, kui ta võitis suure Saksamaa ARD klaverikonkursi. Selleks, et Nõukogude Liitu üldse välismaale esindama saada, pidi läbima liidusisese konkursi, mis Randalu sõnul oli tihtipeale taseme poolest karmim kui rahvusvaheline võistlus.

Kalle Randalu ja Joonas Hellerma Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Eelkonkursil oli nõutud peast esitada Schönbergi "Viis pala klaverile", op. 23. "Ma jätsin selleks viis kuud aega. Aeg jõudis kätte ja ma ei saanud neid pähe. Ma oskasin hädavaevu kolme. Moskva professorid kogunesid ja ma läksin riisiko peale välja. Tol ajal ei mänginud keegi uut Viini koolkonda, mõni üksik erand, kes sellest üldse midagi teadis, aga nõutud oli. Läksin lavale ja teadustaja ütles, nüüd on Schönbergi viis pala. Mul oli kolm."

Randalu jäi kaks korda kahe pala keskel seisma, mängis siis edasi, et osi sai justkui kokku viis. "Võite endale ette kujutada, mis tundega ma seda kohtuotsust ootasin. Ma läksin selle peale välja, et nad ei tea sellest üldse midagi," rääkis pianist, kuidas ta žürii ära lollitas.

Lõbu jätkus ka Saksamaa konkursil, kui pärast teisest voorust edasi pääsemist sai Randalu sõnumi, et žüriiliige, professor Malinin soovib temaga ühe ausamba taga kohtuda. "Mõtlesin, miks nii, sest žüriiliikmetel on ju keelatud võistluse ajal osavõtjatega suhelda. Sel Moskva professoril oli ka oma õpilane seal mängus. Kutsus mu välja ja rääkis mulle, et ma näen, et teid võetakse siin väga hästi vastu ja ma olen otsustanud teie peale mängida. Lihtsalt mulle infoks. See on uskumatu," meenutas Randalu.

Žürii esimees oli aga Ameerika pianist Leonard Hokanson, kes pärast võistlust Randalut õnnitlema tuli. "Ta ütles, et ma panin teid juba esimeses voorus tähele Mozartit mängides. Kui te kolmandas voorus olite Schubertit mänginud, olite te minu jaoks võitnud," rääkis pianist.

Eestis võeti Randalu jubilatsioonidega vastu. "Ma tundsin ennast peaaegu nagu rahvuskangelane. Ma olen selle üle väga uhke ja õnnelik, aga ajad on muutunud. Paavo Järvi on seda öelnud väga ilusti, et ainult kultuuri kaudu saame me elus olla. Kõiksugu ülejäänud asjad on hirmus tähtsad praegusel ajal, olgu see majandus, välispoliitika, kaubandus, aga tol ajal oli see kultuur. See oli rahva jaoks ellujäämise küsimus ja selle tõttu rõõmustati nii väga oma inimeste edu üle," sõnas Randalu.

Kalle Randalu Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Kuidas saavutada kunstiline meisterlikkus?

Küsimuse peale, kas selles rahvuslikus eneseuhkuses võis peituda ka isikupära, mis Randalu klaverimängule erilise karakteri andis, ei osanud pianist kindlat vastust anda. "Ma arvan, et õige vastus on, et see küsimus jääb vastuseta, sest see on see miski, mis koosneb tuhandest eri elemendist. Me näeme suurtel rahvusvahelistel võistlustel, et finaali viimased 12 pianisti ei mängi ühtegi valet nooti, aga sealtki tulevad esile inimesed, kes selle miskiga võluvad, kellel on mingi oma väljendusviis, mis jääb meelde. See on isiksuse küsimus, see on, mismoodi keegi ennast väljendab. Kui kooliliselt on kõik perfektne, jääb üks saladus ikka alles," arutles Randalu.

Oma elu jooksul on Randalul olnud rõõm tunda paljusid nimekaid maailmatasemel pianiste ja nende esitusi saalis kogeda. Igaühel neist on oma väljenduslaad, kuid oluline on Randalu sõnul ka tehnika. "Ma olen väga selle poolt, et inimesed puhtfüüsilise tegevuse mõttes õige tehnika omandavad. Ma usun, et ma tean päris hästi, mis on õige tehnika, ma näen seda rahvusvaheliste võistlustega, aga see veel ei garanteeri isiksust," sõnas ta.

Tehnikaalaselt on olemas ka erandeid. Randalu tõi välja Kanada pianisti Glenn Gouldi ning saksa päritolu Svjatoslav Richteri, kelle mängutehnikaid ei saa tema sõnul ükski klaveriõpetaja soovitada, kuid kelle mäng ometi kõlab.

"Klaver on oma põhiolemuselt löökpill. Sõrmelöök tekitab heli, haamer puudutab keelt. Nüüd oleks väga soovitav kuulatada seda heli, aga lasta see keel natukene lahti. Kui inimene pressib edasi, muutuvad ülemhelid kitsamaks. Nüüd tuleb see kõige peamine, tõehetk on järgmine noot. Mis seos nende kahe vahel on? Siin hakkame juba sellest peale, mida helilooja kirjutas. Üks asi on tunnetus, aga ilma konteksti teadmiseta ei saa see päris ideaalilähedane tunnetus üldse tekkidagi," selgitas Randalu.

Konteksti tundmise olulisust näitlikustas ta Brahmsi ja Schumanniga. "Brahms alustab väga mitut teost sellise toreda väljendiga nagu poco forte, mis tähendab natuke kõvasti. Ta rõhub emotsioonile. Kujutage endale nüüd ette, mis asi see on. See ei ole karjudes, see ei ole juubeldades, aga see on üks emotsioon. Schumann võib kirjutada kahele leheküljele klaverimuusikale kokku 15 korda sõna aeglustus, mis ei tähenda, et terve see lugu seisma jääb, aga see oli tema viis väljendada jälle, kuidas mingit vabadust endale ette kujutada," rääkis ta.

Joonas Hellerma Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Mozarti sügav lõbusus

Randalu eluaegseks armastuseks on siiski jäänud Mozart. Mozarti muusikas pole tema sõnul sugugi ainult kergus, kaunidus ja sillerdus, vaid ka suur sügavus. Suurim saladus peitub Randalu sõnul Mozarti häälte juhtimise tunnetuses.

"See puudutab minu hingekeeli väga sügavalt. Ma olen üht väikest raamatukest lugenud Mozartist, huvitaval kombel oli see ühelt vene kultuuritegelaselt, poliitik Tšitšerinilt, kes ka väga Mozartit armastas. Mind vapustas tema nägemus. Ma arvan, et ta kirjutas Mozarti viimase klaverikontserdi 2. osa kohta seda, et Mozarti muusika on nagu mägijärv päikesepaistel. Päike paistab selle järve peale, vesi on puhas ja sillerdab, aga kui te selle järve põhja vaatate, on seal üks laip põhjas. See on minu meelest täiesti vapustav kujund."

Mozartit esitades mõtleb Randalu sellele, kui uhke võis Mozart ise olla selle üle, mis ta on kirjutanud. "Mõned klaverikontserdid lõpevad nii, et ainult orkester lõpetab. Seal on minu meelest väga õigustatud ka endal lõpuni kaasa mängida."

Viini klassikute ja Mozarti muusika on Randalu sõnul endiselt maailmas tahetud, kuna inimene vajab oma ellu ilu, vahet pole, mis ajastus ta elab. "Minu sügav veendumus on, et see muusika on loodusseadustele tuginedes kirjutatud. See tähendab ülemhelidele põhinevaid seoseid, helidevahelisi pingeid. Nüüd on isiksuse küsimus, helilooja isiksuse küsimus, kuidas ta neid lahendab, kuidas ta neid tunnetab ja kuulab. Ma arvan, et see on see põhjus."

Pikalt on räägitud, et klassikalise muusika kõrgaeg on möödas ning rahvas seda enam kuulamas ei käi. "Umbes 30 aastat tagasi Saksamaal juba olles kurtsime kolleegidega, et midagi peab ette võtma nüüd, asi on väga paha, et publik on vana ja ilmselt jääb vähemaks. Nüüd on 30 aastat mööda läinud ja minu tähelepanek on seesama, publik on vana. Las ta olla vana. Inimesed tulevad, naudivad ja kuulavad. Tihtipeale on neil nüüd aega ja võimalust seda nautida," sõnas Randalu.

Muusika läbi rõõmu

Oma muusikuteekonnal pole pidanud Randalu kannatama, sest ta on enda sõnul osanud vältida muusikat, mis talle rõõmu ei valmista. "Kümnenda klassi poisina olin ma juba professor Luki juures ja ütlesin talle, et ma väga tahaksin mängida Rahmaninovi 3. kontserti. Bruno Lukk vaatas mulle otsa, et jaa, Kalle, kuula nüüd hoolega, me mängime kõigepealt Beethoveni viis klaverikontserti, seejärel mängime Brahmsi klaverikontserdid, siis mängime Schumanni ja pärast seda tee, mis tahad. Kunagi hiljem tehti mulle ettepanek Rahmaninovi 3. klaverikontserti mängida ja ma pean ütlema, et kõik see maailmamuusika ei ole ka mitte minu muusika. Ongi hästi nii. Muusikute vaimne söögilaud on piisavalt suur selleks, et sealt endale head toitu leida."

Randalusugust pianisti pole Eestist pärast teda enam tulnud. Randalu sõnul peab endas leidma sisemise kindluse ja oma hääle. "See peab inimese sees olemas olema ja tänapäeva infotulva juures peab leidma selle omaenda sisemise hääle üles. Hakata kuulama kõiki arvamusi ei ole võimalik. Nagu keegi kunagi ütles, kui teiste jalajälgi mööda käia, siis enda jälgi ei jää. See sisemine enesekindlus saab ainult seestpoolt tulla. Peab uskuma endasse," sõnas ta.

Enesekindluse saavutamiseks tuleb pianisti sõnul kogu aeg hankida teavet. "Nagu ma ütlesin enne, miks ta kirjutas 20 korda ritenuto või miks teos algab poco forte või kui orkestri partituuris ei ole Mozarti kontserdil peaaegu mitte midagi klaverile ettekirjutuseks, sest ta ise mängis ja ei viitsinud üleski kirjutada. Tuleb otsida orkestrist, orkestris on palju rohkem üles kirjutatud. Selline otsimine – need on puhtteadmised," ütles Randalu.

Oma teed käies ei ole muusikamaailmas ükskõik mis põhjusel võimalik Randalu arvates kellelegi liiga teha. "Kunagi üks kolleeg üllatas mind sellise maailmavaatelise lausega, et ta ütles juba väikse tüdrukuna, et ta tahtis saada maailma parimaks tšellistiks. Kes on maailma parim tšellist? Sellist asja ei ole olemas muusikamaailmas. Me räägime siin toredatest pianistidest nagu Argerich ja kes iganes, neid on kümnete kaupa, kes on väga hingeminevad. Kuidas saab muusikaga kellelegi liiga teha, sellest ma ei saa aru."

Kultuurisoov(itus). Ma kogu südame põhjast soovin ERSO-le veel 100 aastat. Sümfooniaorkester on läänemaise kultuuri tipp. Ma ise pianistina pean ütlema, et tipp on siiski suur orkester, klaver kohe teisel kohal, võib-olla viiul ka. Aga veel 100 aastat Eesti riiklikku orkestrit palun.