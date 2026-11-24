Mida tähendab ühele teatrile see, kui ta jääb ilma nii kolme- kui ka üheaastasest tegevustoetusest? Theatrumi jaoks on küsimus selles, kas ta saab jätkata tööd, mida on teinud üle kolmekümne aasta. See puudutab nii lavastusi kui ka haridustööd, mis on toonud noori teatri juurde vaatajate ja tegijatena. Palusime Eesti kultuuri- ja ühiskonnaelu inimestel jagada, mida Theatrum neile tähendab ja miks on hädavajalik, et tal oleks võimalus elada, kasvada ja vilja kanda.

Priit Põldma

Theatrum on omanäolise esteetilise käekirja ja tugeva eetilise positsiooniga teater, mis hoiab tundlikult alal oma väärtusi ning mõtestab inimese rolli muutuvas maailmas. Theatrum on süvenemise kaitseala kiratsevas maailmas. Theatrum on erakordne kohtumispaik — pruugib vaid korraks mõelda, kui palju ja kui erinevaid loojaid on alustanud oma teed just Theatrumi ja Vanalinna Hariduskolleegiumi teatriõppes ning kuidas nad on mõjutanud tänast Eesti kultuuripilti. Theatrum on meie kultuuripildis ainulaadne.

Ma ei arva, et Theatrumi rahastus peaks tulema kellegi arvelt — küsimus on märksa laiem kui konkreetse komisjoni otsused, see puudutab kultuuri kohta Eesti Vabariigi poliitiliste prioriteetide seas ja osakaalu riigieelarves. Ja muuhulgas tasub küsida ka erateatrite osa kohta kultuurieelarves — kas pole see palju väiksem nende tegelikust tähendusest kultuurimaastikul? Kui me ei hoia ja kaitse seda, mis on meie kultuuris eriline, ainulaadne ja õrn, siis mida me siin üldse hoiame ja kaitseme?

Jan Kaus

"Ebaühtlane kunstiline tase" — ma ei oska selle kohta midagi kosta. Tean vaid, et Theatrumi kunstiline platvorm pole kunagi olnud ebaühtlane, vaid vastupidi: ühtlaselt tugev, selge, isikupärane — ning isikupära tõttu alati huvitav. Mis tähendab, et Theatrum pole mitte lihtsalt teater, vaid teatud mõtteviisi, maailmavaate, meelelaadi koondumis- ja hargnemisväli, ühtaegu esteetiline ja eetiline jõukolle, ilma milleta muutuksid eesti loomingulise mõtte mustrid lõdvemaks ja hajusamaks.

Valdur Mikita

Theatrum on Eesti teatri pärl.

Marek Tamm

Theatrum tähendab minu jaoks haruldast pühendumust teatrile kui igavikule töötamise vormile. Mind võlub Theatrumi tegevuse sügav mõtestatus, läbimõeldud repertuaar ja vaimne nõudlikkus. Eriti väärtuslikuks pean Theatrumi järjepidevat tööd koolinoortega, mis aitab kujundada uut põlvkonda iseseisvalt mõtlevaid ja kultuuritundlikke inimesi. Theatrum tuletab meile meelde, et kultuuri sügavam tähendus ei ammendu tänases päevas.

Pärt Uusberg

Koorijuhi ja heliloojana olen kursis igasuguste uuemate võimalustega ses vallas, aga kui keegi sulgeks täielikult kraanid näiteks vanale heale a cappella koorilaulule, siis tuleks minulgi paraku ilmselt "sõtta" minna. Theatrum ongi minu jaoks mõneti Eesti teatri a cappella koorilaul. Theatrumi tugevus peitubki just selles, et ta ses jõuliselt muutuvas ja aina innovaatilisemas maailmas hoiab alles üht olulist allikat, meie teatri a cappella laulu. Selline nähtus peaks olema looduskaitse all.

Mis minu jaoks Theatrumi puhul on väga oluline, on see, et mis tahes etendust ma seal vaatamas olen käinud, olen ma alati lahkunud mingisuguse mõttega, mille üle ma mõtlen veel võib-olla aastaid hiljem. Seega ei ole tegu üksnes teatrielamustega, vaid see teater tegeleb teemadega, mis aitavad inimesel oma igapäevaelu mõtestada. Olen sest teatrist saanud ka mitmeid teatrielamusi, kõige viimane neist oli minu jaoks "Karmeliitide dialoogid", mida pean üheks kõige tugevamaks lavastuseks, mida kunagi näinud olen.

Ja loomulikult ei saa kuidagi jätta mainimata VHK teatrikooli, mis on Theatrumiga üks vaimne tervik. Tundub kitsarinnaline ja lausa kuritegelik seada ohtu taoline end tänaseks ilmselgelt õigustanud kultuurinähtus.

Liina Vahtrik

Kindlasti on palju neid, kellel on meeles Lembit Petersoni Hamleti isa vaimu käpikud. Minul on. Kuidas nad soojade ja natuke kohatutena udus ja hämaruses liikusid. Natuke nagu Theatrum. Ülbuse ja paanika keskel rahu ja vaikset rõõmu säilitades. Ma arvan, on kahetsusväärselt lühinägelik arvata, et me enam sellise vaimsusega teatrit ei vaja…

Tõnu Õnnepalu

Käisin hiljuti teatris. Theatrumis, vaatamas lavastust "Elada on olla teine". Kuna ma Pessoast, kelle tekstidel tükk põhineb, üht-teist tean, läksin etendusele pigem väikeste ootustega. Sest kõik need suured tükid, mida üles kiidetakse ja vaatama tormatakse... Aga seekord sain üllatuse osaliseks. Elamuse. Ja isegi suure. Väga suure. Ma isegi ei uskunud enam, et midagi niisugust teatris, eesti teatris üldse (minuga) juhtuda saab. Ühesõnaga, kõik oli seal olemas, lavastuse geniaalsus, koreograafia nõtkus ja veetlus, muusikaline voolavus, rütm, ja just parasjagu nii palju teksti, ikkagi põhiliselt luulet, et see ei muutuks koormavaks. Erakordne õnnestumine. Ja oli ka näha, et kumu oli laiali läinud. Saal oli täis, ja mitte lihtsalt publikut, vaid ka seda erilist elektrit, teate küll. Ma isegi mõtlesin, pärast etendust koju minnes, et no nii, vähemalt sel aastal tulevad Theatrumil need ministeeriumi punktid kindlalt täis. Rahast nad ilma ei jää. Nii et üllatus oli tõesti suur, kui varsti kuulsingi uudist — et ikkagi jäid! Ka seekord. Jälle! Jah, see ministeeriumi kuulus valem! See bürokraatia igavene ja igavesti naiivne usk, et kui kehtestada väga head reeglid (soovitavalt veel kuidagi arvude keelde teisendatavad, ühesõnaga valemid) ning elu nende valemite järgi käima panna, siis on kõik korras. Kui see vaid oleks nii! Kui valitsemine oleks lihtsalt aritmeetika küsimus. Siis ju tegelikult ei olekski valitsust vaja. Ühesõnaga, palun lõpetage see jama ära. Muud ei oskagi enam öelda.

Aare Pilv

See ei ole lihtsalt normaalne, kui meie kultuuri rahastussüsteem on selline, et teist aastat järjest leitakse, et Theatrum ei ole toetust väärt — nii järjepidevalt selge esteetilise positsiooniga kõrgetasemeline teatrikogukond leitakse olevat vähetähtis. Kõik ei saa olla aina uuenduslik ja progressiivne, on vaja ka sellist kultuuri, mis vaikselt ja enesekindlalt hoiab alal mingeid muutumatuid väärtusi, kui seda tehakse professionaalselt ning asendamatu vaimsusega. Kas keegi kujutab ette, et nt Arvo Pärdi Keskus ei saa riigi toetust põhjendusega, et nad pole piisavalt uuenduslikud? Meil ei ole sellist laadi teatrit jalaga segada, Theatrum on ühe kunstilaadi vääriselupaik.

Mirko Rajas

Viisteist aastat tagasi, kui tegime lavastust "Lukustatud", olime sõprade ja mõttekaaslastega loonud teatrirühmituse FRANK. Tahtmist oli palju, oma saali polnud ja meil ei olnud sentigi. Küsisime Theatrumilt, kas neil oleks meile ruumi anda. Nad andsid. Mitmeks nädalaks. Saali, kus proove teha ja etendusi mängida— raha selle eest ei küsitud. Proovid algasid kell üheksa õhtul ja lõppesid enamasti kell neli hommikul. Tagantjärele tundub see üsna pöörane, aga kõige selgemini mäletan rõõmu, et meile oli usaldatud ruum, koht, paik, saal… kuhu võisime õhtust õhtusse tagasi tulla. See oli üks esimesi kogemusi sellest, kuidas jagatud mõttest, tähelepanust, armastusest, usaldusest võib saada looming, mille eest me kõik vastutame.

Nüüd, kui loen, et Theatrum jäi ilma nii kolmeaastasest kui ka üheaastasest tegevustoetusest, mõtlen jälle sellele, mida meiega tookord tegelikult jagati. Kellegi uksele koputamises on midagi habrast — tuled mõttega, mis on sulle tähtis, aga mida sa vaevu isegi sõnastada oskad. Theatrum usaldas meile oma ruumi, milles saime tegutsema hakata… Aga kui usaldus kaob, muutub juba enne esimest katset küsimus, mille endale esitad. Valid mõtte, mida oskad põhjendada, ja jätad kõrvale selle, mille tähendus võiks selguda alles tegevuse, otsingu käigus. Ühiskonna vaimses elus on sellel paraku tagajärg. Avalikkuse ette jõuab üha rohkem seda, mille väärtust osatakse juba ette seletada, aimata, tõlgendada... Mõtted, mis võiksid muuta meie arusaama sellest, mis üldse on väärtuslik ja vajalik, jäävad kergemini sündimata. Ja kuna neid pole enam näha, sest on peidetud sügavatesse õrnadesse kihtidesse, ongi lihtne arvata, et midagi polegi kadunud.

Meil on komme leida ühe koha väärtuse kohta kõige täpsemad sõnad siis, kui uks on juba lukus. Seekord võiksime need sõnad leida, kuni uks on veel lahti. Usaldagem. Toetagem. Märgakem. Ärgem jääge ükskõikseks. Hoitust!

Jüri Leppik

Kultuuride suurus koosneb väikestest kildudest. Väikesed kultuurid vajavad igat kildu. Kellelgi ei ole kahtlust, et Theatrum on pika tegevusega näidanud enda vajalikkust ja mõju asjade seletamisel ning mõttemaailma suurendamisel. Riigi huvi peab olema kultuuriruumi mõju kasvatamine ja toetamine, mis on tagatiseks kultuuri säilimisele praegustele ja tulevastele põlvedele.

Jaan Undusk

Theatrum on ilmselt meie ainus teatraalne asutus, kel on kogu tegutsemisaja jooksul olnud oma moraalne kontseptsioon. Võib-olla on selleks sõnum, et iga elu lõpeb surmaga ja pärast surma ei ole enam võimalik midagi kahetseda — siit tehku igaüks järeldused eluks. Ma arvan, et sellise sõnumi kandja on Eesti kultuurile väga vajalik.

Doris Kareva

Theatrum, täiesti omalaadse kõlaga tornikell meie külas, tuleks võtta vaimse pärandi kaitse alla.

Rein Lang

Kui Theatrumit ei oleks meie tänasel teatriskeenel, tuleks ta asutada. Kuna ta on, ja võimsalt, peame tagama tema olemasolu.

Jaan-Eik Tulve

Võrdleksin Theatrumit meie kultuurilise ökosüsteemi algenergiaga, mis mõjutab olulisel määral ka nende osakeste liikumist, kes oma elus Theatrumi nime kunagi kuulnudki pole.

Eik-Erik Sikk

Theatrum on minu jaoks alati olnud just kooskäimise koht — kui mõtlen mõistele "kogukond", siis esimeste seas kangastuvad mulle need vanalinna ruumid, kus nii kohvikus, saalis kui ka lava taga ja koridorides olen saanud tunda kodust tunnet, et kuulun kuhugi. Isegi kui satun neid külastama harva, lahkun ometi iga kord kasvõi ühe hea reaga laulu jaoks või mõttekatkega, mis aitab iseendaga läbi tuulte ja tormide paremini toime tulla. See on üks paarist omamoodi oaasist Tallinnas, kuhu võin ka kõige keerulisematel hetkedel sisse jalutada ning tunda end hoitult. Vahet ei ole, kui koledad uudised on lehes või kui rusuv on kaamos, ma saan sellesse (vaimsesse) ruumi põgeneda ja kogeda hetkeks vaikust. Soovin Theatrumile pikka iga!

Mihhail Lotman

Theatrumil on eesti kultuurimaastikul ainulaadne koht ning selle mõju ei piirdu vaid laval toimuvaga. Eesti rikkalikus teatrielus on Theatrum omamoodi kammertoon, mis hoiatab kommertslikkuse, võltsi ja labasuse eest.

Liina Olmaru ja Indrek Sammul

Ajal, mil oleme jahmunud, et kasvav pōlvkond ei loe, ei oska tekstist olulist eraldada, ei suuda emakeelset lihtlausetki moodustada, jätame me rahastuseta Theatrumi? Theatrumi, kus töötatakse klassikaliste tekstide mõtestamise ning avamisega. Töötatakse noortega ja on oldud juba üle kolmekümne aasta kasvulavaks pea kogu eesti teatri praegustele tegijatele. Selle teatri väärtus on põlvkondi ühendav ning järjepidevust ehitav elujaatus ja eluaustus. Sellist tööd ei tee hetkel ükski teine asutus ega organisatsioon. Mida siin mõõta on? Kellega võrrelda? Kõik need aastad on Theatrumis töötatud rõõmust, missioonitundest ja minimaalse tasu eest, nüüd võetakse seegi ära. Theatrumi mittetoetamine räägib kultuuriministeeriumi pimedusest. See, et teatriinimesed on pandud konkureerima ühetaolisteks muutvate kriteeriumite alusel, on alandav ja kuritegelik. Kes võtab vastutuse kultuurikatkestuse tagajärgede eest?

Indrek Koff

Theatrum on mu silmis see koht, kus tahetakse ja osatakse teha klassika elavaks. Tuua see, mis on ajatu, tänasesse päeva, nõnda et kel silmi, see näeb: klassika just sellepärast klassikaks saanud ongi, et ta sirutub üle aegade. Ja veel: kui üritaks kokku arvutada Theatrumi mõju eesti teatrile ja kultuurimaastikule laiemalt (alustades teatriharidusest, järelkasvust, ja lõpetades vaimse ärgituse ja ergutuse kaudsemate salaniitidega), siis vist läheb Issanda päike enne looja, kui meie oma rehkendused valmis saame.