Kodase elamuskeskuse näitusel olevad vanad mõõgad ja lakitud kiivrid jutustavad lugusid kunagistest Jaapani jõukatest sõdalastest, kes armastasid nii luulet kui ka kunsti.

"Samuraid olid erilised Jaapani aadliseisuses inimesed. Nad moodustasid klanne, neil oli väga eriline koolitus ja suur võitlusvõime. Samas olid nad ka loovad inimesed, kes osalesid märkimisväärsel määral Jaapani antiikkultuuris. Nad maalisid, joonistasid ja kirjutasid luuletusi," lausus Kodase elamuskeskuse juhataja Sulev Nõmmann.

Väljapanek on pakkunud äratundmisrõõmu eriti neile, kes on ise õppinud mõnda idamaist võitluskunsti.

"Olen Otepää klubis 15 aastat karated harrastanud. Me teeme harjutusi sarnaste bokken'itega nagu siin näitusel. Siin on muidugi päris mõõgad, meie kasutame aga puidust imitatsioone. Väga huvitav oli näha, et need ongi sama pikad ja isegi välimuselt sarnased nendega, millega meie harjutusi teeme," ütles külastaja Triin Kurrikoff.

Vanade Jaapani mõõkade ja samuraikiivrite näitus jääb Kodase elamuskeskuses avatuks veebruari lõpuni.