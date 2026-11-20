Kontserdipaik andis inspiratsiooni ka esitatavale kavale: ERSO kammermuusikud viisid kuulaja rännakule loodushelide maailma. Õhtu algas Hollandi helilooja JacobTV oboepalaga "The Garden of Love" ("Armastuse aed"), mis põhineb William Blake'i unenäolisel luuletusel. Luciano Berio mängulises ja vaimukas puhkpillikvintetis "Opus Number Zoo" jutustasid esitajad lisaks musitseerimisele ka lugusid.

John Erikssoni marimbapala "Träd" neljale esitajale põhineb sugestiivsel kordustel rajaneval muusikal. Hüpnootilisi helimustreid lõi Steve Reichi minimalistlik marimbateos "Nagoya Marimbas". Tema flööditeoses "Vermont Counterpoint" põimusid korduvad meloodiamustrid tihedaks ja rütmiliselt vaheldusrikkaks tervikuks. Mason Batesi "Life of Birds" ("Lindude elu") neljale instrumendile kujutab lindude liikumist ja häälitsusi. Mirjam Tally õhulises teoses "The Birds for Company" ("Lindude seltsis") loob tšello fantaasiapildi ürg- ja küberlindude kõlamaailmast.

Kontserdil astusid üles Miina Laanesaar (viiul), Levi-Danel Mägila (tšello), Janika Lentsius (flööt), Linda Vood (flööt), Mari-Liis Vind (flööt), Guido Gualandi (oboe), Soo-Young Lee (klarnet), Jose Carlos Dominguez Almela (klarnet), Jakob Peäske (fagott), Artur Reinpõld (metsasarv), Maarja Nuut (marimba), Adam Jeffrey (marimba), Vambola Krigul (marimba) ning Lauri Metsvahi (marimba).