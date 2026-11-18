Vaata täispikkuses: ERSO solistid esinesid Kadrioru kunstimuuseumis
15. novembril jõudis ERSO oma juubelifestivali raames Kadrioru kunstimuuseumisse, kus toimus kontsert "ERSO solistid Kadriorus XXIII. Sajandi pidu!". Esinemist saab täispikkuses näha ka ERR-i kultuuriportaalis.
Kammermuusika kavaga astusid Kadrioru kunstimuuseumis üles 100-aastase ERSO praeguse koosseisu kõige uuemad ja nooremad orkestrandid, kellel on töökogemust esindusorkestris kõigest ühe hooaja jagu.
Orkestri juubelifestivali raames toimunud kontserdil esinesid Laur Keller (trompet), Toomas Hendrik Ellervee (viiul), Andres Alexander Metsapalu (tšello) ning Jaan Ots (klaver).
Ettekandele tulid Giuseppe Torelli, Antonín Dvořáki, George Enescu ning Dmitri Šostakovitši teosed.
Toimetaja: Kaspar Viilup