Vürstinna Olha 3. klassi orden on Ukraina riikliku teenetemärgiga, millega tunnustatakse silmapaistvaid naisi, kes on kaasa aidanud Ukraina elu edendamisele. Lokk pälvib autasu Ukraina filmikunsti pühendunud toetamise ja levitamise eest.

Vähestest välismaalastest on sama klassi ordeni saanud näiteks Poola filmilavastaja Agnieszka Holland, USA ajaloolane Anne Applebaum, Soome välisminister Elina Valtonen ja Pariisi endine linnapea Anne Hidalgo.

Ukrainlastest on sellega tunnustatud poplauljaid Vera Brežnevat, Sofia Rotarut ja Tina Karolit, Eurovisioini laulukonkursi võitjat Jamalat, kõrgushüppe olümpiavõitjat ja maailmameistrit Jaroslava Mahutšihhit ja paljusid teisi nimekaid ühiskonna- ja kultuuritegelasi.

Alates 2024. aastast on Ukraina filmidele pühendatud PÖFFi eriprogramm "Seistes koos Ukrainaga". PÖFF oli esimesi, kes hakkas pärast täiemahulise sõja puhkemist levitama Ukraina filme, kutsudes inimesi üles annetama Ukraina toetuseks. 2022. aastal esitleti maailma suurimal, Cannes´i festivali turul sõja tõttu pooleli jäänud Ukraina filmiprojekte, et sillutada neile teed rahvusvahelisele turule.

Vürstinna Olha 3. klassi ordeni saab Tiina Lokk kätte PÖFFi lõputseremoonial, mis toimub 20. novembril. Selle annab talle üle Ukraina riikliku filmiagentuuri juht Andri Ossipov.