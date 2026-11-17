20. novembril toimub Tallinna linnateatris ühekordne aktsioon "Perfect Day", kus õhtu jooksul jõuab lavale viis erinevat lähenemist, mis on kõik inspireeritud Lou Reedi samanimelisest loost.

Teatri sõnul muutub selle projekti käigus Tallinna linnateater otsekui laboratooriumiks, kus viiel erineval aktsioonil on sama lähtepunkt: Lou Reedi 1972. aastal ilmunud laul "Perfect Day".

"Mis juhtub, kui anda seesama laul erinevate loojate kätte? Mis jääb alles, mis kaob ja mis saab uue tähenduse?" küsivad tegijad projekti saatetekstis. Aktsioon toimub üle kogu Tallinna linnateatri maja, sealhulgas ruumides, kuhu publik tavaliselt ei satu, käiku võetakse nii koridorid, trepid, proovisaalis kui ka laod ja tagatoad.

Kontseptsiooni "Perfect Day" on loonud Laurits Muru, Arbo Maran ja Hele Palumaa, etendajad on Laurits Muru, Hele Palumaa, Kristo Viiding, Külli Teetamm, Pauline Ööpik, Kristiin Räägel ja teised.

Aktsioon "Perfect Day" toimub 20. novembril kell 21.00.