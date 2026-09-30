Kinoteater toob valimiste eel lavale kaasava demokraatiamängu

12. jaanuaril esietenduv Kinoteatri uus lavastus "Me teame, mida me tegema peame, aga me ei tea, kuidas meid pärast seda tagasi valitakse" toob demokraatia otsustusprotsessid teatrisaali.

Teatri üks looja Paavo Piik avas, et uue lavastuse näol on tegemist kaasava demokraatiamänguga, kus publik osaleb otsuste tegemises nutitelefonide abil.

"Nagu demokraatias ikka, on üks asi, millise ühisosa me leiame, aga teine asi, kas suudame seda teha ka moel, et jääme sõpradeks ja tahame mängu edasi mängida. Selle küsimusega lavastus tegelebki," rääkis ta.

Lavastuse kaasprodutsendid on Kanuti Gildi Saal ja Tartu Uus Teater. Etendusi mängitakse kõikides valimisringkondades: peale Tallinna ja Tartu oodatakse publikut uut lavastust vaatama ja selles osalema Narvas, Pärnus, Paides, Jõgeval, Haljalas, Haapsalus, Raplas ning Võrus.

Lavastuses astuvad üles Henrik Kalmet, Mari-Liis Lill, Riina Maidre, Laurits Muru (Tallinna Linnateater) või Robin Täpp (teater Nuutrum) ning keelpillikvartett M4gnet.

Lavastuse loomingulisse tiimi kuuluvad Paavo Piik, Henrik Kalmet, Mari-Liis Lill, Teele Pärn (Eesti Draamateater), Kaur Saarepuu, Linda Mai Kari, Priidu Adlas (Eesti Draamateater) ja Rasmus Puur.