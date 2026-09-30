11. korda toimuv Tartu folk ulatub Fääridest Muhuni

12.–15. novembril toimub Tartus 11. rahvusvaheline pärimusfestival Tartu folk, mis toob kokku folkloorikogukonnad Eestist ning Balti- ja Põhjamaadest.

Tartu folk toob kokku Tartumaa ja Euroopa folkloorikogukonnad, et luua uusi sõprussidemeid, jagada teadmisi ning hoida elavana eri paikkondade laulu-, tantsu- ja pillimuusikapärandit ning rahvarõivatraditsioone. Festivali keskmes on inimeste omavaheline suhtlus, ühine musitseerimine, tantsimine ja pärimuse jagamine nii osalejate kui ka publikuga.

Tänavuse festivali kaugeimad külalised saabuvad 1900 kilomeetri kauguselt Fääri saartelt. Noorteühendus Ung í Dansi kuulub rahvatantsuorganisatsiooni Sláið Ring alla ning tegeleb vanade ringtantsude elushoidmisega, mida saadavad muinasjutulised ballaadid.

Leedust saabub festivalile Vilniuse Žvėrynase gümnaasiumi noorterühm Dolija, mis paistab silma tugeva pärimusteadlikkusega nii muusikas kui ka tantsus ning on Tartu Folgil osalenud ka varem. Lätit esindab riigi üks vanemaid folkloorikogukondi Skandinieki, mida juhib liivi juurtega muusik Julgī Stalte.

Festival tutvustab ka Eesti saarte kultuuripilti. Tänavu osaleb festivalil aasta folkloorirühma tiitliga pärjatud Muhu folkloorirühm Uijee. Lõuna-Eesti pärimuslikke laule, tantse ja pillilugusid esitab festivali korraldaja folklooriklubi Maatasa.

Festival algab neljapäeval, 12. novembri hilisõhtul rahvalauludega Emajõe kaldal.

Reedel, 13. novembril toimuvad kogukonnapeod Tartus ja Tartumaal, kus astuvad üles festivali külalisrühmad ja kohalikud pärimuskultuurikollektiivid. Tartu kogukonnapeol kohtuvad tänavu Tartu ja Lõuna-Eesti noored pärimusmuusikud.

Laupäeval, 14. novembril toimub Tartu folgi põhipäev Vanemuise kontserdimajas. Galakontserdil astuvad üles festivali külalisrühmad, kelle etteasted on inspireeritud nende kodukoha pärimuslikest lauludest, tantsudest ja pillilugudest.

Kui folkloorikogukonnad tutvustavad oma pärimust võimalikult autentselt, siis galal kaasa tegevad rahvatantsurühmad näitavad, kuidas pärimus on inspireerinud tänapäeva koreograafe ja muusikuid. Koreograafide loomingut esitavad Eesti Maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu, kaitseväe akadeemia rahvatantsurühm Vassakule ja Tartu tervishoiu kõrgkooli rahvatantsurühm Pistandi.

Galakontserdile järgneb rahvusvaheline tantsuklubi, kus peaesinejate õpetuste järgi on võimalik õppida Fääri saarte, Leedu, Läti ning Muhu ja Lõuna-Eesti pärimustantse. Külas on aga ka kogukondi üle Eesti ning tantsida saab veel näiteks Tapalt pärit Näppepildurite kui Tartu udmurtide ansambli Jumšan Gur järgi, põhjaranniku tantse tutvustab Tantsuselts Pikne. Kohvikulaval saab samal ajal kuulata pärimusmuusikute väikekoosseise, teiste seas astuvad üles Susanna Viktoria ning Tuvimärulihärrad. Õhtu lõpetab etnodisko, mida sel aastal juhivad Eveliina ja Mitja Pilke Soomest.

Pühapäeval, 15. novembril toimub festivali lõppkontsert Eesti Rahva Muuseumi silla-alal. Üles astuvad festivali peaesinejad Ung i Dansi Fääri saartelt, Skandinieki Lätist, Dolija Leedust, Uijee Muhust ja Maatasa Tartust.

Tänavuse lõppkontserdi teemaks on mütoloogilised olendid, kelle kaudu tutvustatakse eri rahvaste üleloomulike võimetega tegelasi ja nendega seotud lugusid. Kontserti juhivad Tuule Pihlap ja Kaarel Pogga.