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Festival Juu Jääb tähistab sel aastal 30. sünnipäeva

Muusika
Juu Jääb Muhus.
Juu Jääb Muhus. Autor/allikas: Margus Muld/ERR
Muusika

2. kuni 5. juulini toimub Muhu muusikafestival Juu Jääb, mis tähistab tänavu oma 30. sünnipäeva.

"Tegelikult on see päris uskumatu, et oleme suutnud juba 30 aastat Juu Jääb festivaliga elavdada kohalikku kultuurielu, tuues väikesele Muhu saarele nii maailmatasemel artiste kui ka meie endi armastatud muusikuid. 30 aastat on ühe festivali kohta märkimisväärne saavutus. See näitab, et Juu Jääb on oma väiksusele vaatamata kirjutanud ennast võimsalt Eesti muusikafestivalide väärikasse nimistusse," ütles festivali peakorraldaja Inna Veski.

Tänavu astuvad festivalil üles Briti džässartist Claire Martin koos Martin Sjöstedt Trioga Rootsist, Brasiilia lauljatar Simone Moreno oma trioga, USA lauljanna England Brooks, kes annab kaks erineva kavaga kontsert koos Villu Veskiga. Kodumaistest artistidest astub Laura Põldvere kvartett üles kavaga "Tribute to Amy Winehouse, samuti DJ Simon Jay, Toomas Rull ja Serviti ning Ingrid Hagel kvartett "Juured ja Valgus".

Saaremaa juurtega Sander Mölder toob festivalil publiku ette erikava, mis on kokku pandud 29 aasta jooksul festivalil esinenud tuntud välisartistidest nagu Jazzanova, Koop, Toshio Matsuura, Ben Westbeech, Snarky Puppy jpt.

Juu Jääb sai alguse 1996. aastal Pädaste mõisaõues toimunud ühest kontserdist, kus astusid üles Pirjo Levandi, Saxappeal Band ja Tõnis Mägi. 29 aasta jooksul on festivalil esinenud teiste seas Gilles Peterson, Ola Onabule, Eivør, Kurt Rosenwinkel ja Daniel Piazzolla, kokku üle 500 artisti.

30. Juu Jääbi kontserdid toimuvad Muhu Muusikatalus, Muhu Katariina kirikus ja KUressaares Arensburg hotelli päikeseterrassil.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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