X!

Galerii: Lennusadama näitusega tähistatakse 50 aasta möödumist "Hõbevalge" esmailmumisest

Muuseumid
Meremuuseumis avatakse näitus
Vaata galeriid
18 pilti
Muuseumid

25. septembril avas Eesti Meremuuseum Lennusadamas näituse "Hõbevalge", mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pythease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale.

1976. aastal esmailmunud Lennart Meri "Hõbevalge" põimib ajaloo, teaduse, müüdid ja kujutlusvõime omanäoliseks tervikuks. Poole sajandi jooksul on teosest kujunenud üks Eesti kultuuriloo tüvitekste, mille ideed ja kujundid kõnetavad jätkuvalt üha uusi põlvkondi. 

Juubeliaasta puhul toob Eesti Meremuuseum "Hõbevalge" raamatukaante vahelt Lennusadama angaari, kus Meri kirjeldatud teekond avaneb külastajale läbi heli, ruumi ja valguse. "Soovisime kutsuda inimesi taas raamatut lugema ning selle mitmekihilisust avastama," ütles näituse kuraator Martti Helde.  

Näitus on üles ehitatud kui mitmekihiline rännak, kus iga ruum avab järgmise peatüki ning juhatab järjest lähemale kulminatsioonile – Kaali meteoriidi langemise loole, mis on jätnud sügava jälje Eesti kultuurilukku. "Sarnaselt raamatule pakub ka näitus külastajale kilde ajaloost ning kutsub mänglevalt mõtlema teemadel, mis Kaali fenomeni ning saladuslikku saart Ultima Thulet ümbritsevad," sõnas Helde. 

Näitus on üles ehitatud Austrias välja töötatud NOUS Sonic helilahendusele, mida kasutatakse Balti- ja Skandinaaviamaades esmakordselt. Helikujunduse on loonud Soome helikunstnik Janne Laine. Kõrvaklappides kuuldav heli muutub vastavalt külastaja liikumisele, peatumistele ja valikutele. "Iga külastaja saab isikliku "Hõbevalge" kogemuse - ükski helikogemus ei kordu näitusel täpselt samal kujul," ütles Eesti Meremuuseumi juht Urmas Dresen. 

Näitusel on väljas ka haruldased museaalid, Lennart Meri esemed perekonna erakogust ja meteoriidifragmendid. Kuraatori sõnul astub "Hõbevalge" näitus dialoogi nii mineviku kui ka olevikuga. "Näitus ei anna ühest vastust, pigem kutsub külastajat avastama materjali mitmetahulisust ning sobib niisama hästi neile, kes on teost lugenud, kui ka neile, kes seda veel lugenud pole," rõhutas ta.

Näitus "Hõbevalge" on Lennusadamas avatud 31. oktoobrini 2027.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO HOOAJA AVAKONTSERT

Lavakast lavale

Värsked artiklid

15:19

Oktoobris toimub Tallinnas rahvusvaheline ööelu konverents

15:00

Kronbergi festivalil kõlab helilooja Alisson Kruusmaa uudisteose esiettekanne

14:37

Keelesäuts. Kõrvetav säuts

14:12

Tätoveerimiskultuuri uurija: naised on alati peamine inspiratsiooniallikas olnud

12:38

Urmas Viilma: Tallinna toomkirik on avastamata pärl

12:29

Galerii: Lennusadama näitusega tähistatakse 50 aasta möödumist "Hõbevalge" esmailmumisest

12:26

Evelin Võigemast koostööst Nubluga: vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber

09:45

Filmiõhtud "Pärt ja film" tähistavad teose "Aliinale" 50. sünnipäeva

09:38

Loomingu Raamatukogus ilmus Louis-Ferdinand Celine'i doktoriväitekiri

09:32

Galerii: Rahvusooperis esietendub Giuseppe Verdi ooper "Othello"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

24.09

Kultuuri kiirkursus | "Seatapp" on veider segu "Eia jõuludest Tondikakul" ja Coenite "Fargost"

24.09

Piltuudis: Kapsapea pronksist portreebüst jõudis rahvusraamatukogusse

24.09

Arvustus. Vägivald kui lapse viimane appikarje

24.09

Kaks Eesti teost valiti rahvusvahelisse laste- ja noortekirjanduse kataloogi

12:26

Evelin Võigemast koostööst Nubluga: vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber

23.09

Kadri Raalik: lõpuks on Estonia majja tulnud päris ooperilavastaja

24.09

Ministeerium andis Käsmu tuletorni kompleksi üle Eesti Meremuuseumile

09:32

Galerii: Rahvusooperis esietendub Giuseppe Verdi ooper "Othello"

24.09

Arvustus. Sünnipäevapeo keelatud ja lubatud mõtetest

24.09

Galerii: arhitektuurimuuseum avas väliala maastikuarhitektuuri näitusega

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo