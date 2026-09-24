Kunstnikud Britta Benno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese duonäituse

Nende esimene duonäitus "Jälje hõlmas" peegeldab mõlema kunstniku intuitiivset ja mängulist suhtumist maalimisse, armastust materjalide, värvide ja lõuendi ning katsetamise vastu.

"Siia said sellised teosed, mis mängivad tahtliku joone ja tahtmatu pleki omavahelise kombineerimise ja pingega ning vahest moodustuvad sellisest abstraktsest tekstuuride, vahendite ja materjalide mängust ka kujundid, ja selliseks kummituskujundiks nende teoste loomisel kujunes teokarp, mida ma korduvalt ja korduvalt ennast joonistamas avastasin. Mind huvitab graafika edasiviimine joonistuse ja maali vahenditega sellistes ootamatutes kombinatsioonides, aga ka lõuendi pind on hästi oluline nendel suurematel teostel. Sellised meelekerguse katsetuse ja rõõmuga tehtud teosed on siin väljas," ütles kunstnik Britta Benno.

"Ma ei mõtle väga selle üle järgi, mida ma teen või mida ma maalin, mul on pigem nii, et materjal annab mulle väikse stardipunkti, ma näen midagi selles materjalis ja siis hakkan seda maalima. See pole oluline, mis sellest saab, mulle meeldib mäng, kuhu see võiks viia. Mulle ei meeldi, kui on hästi puhas valge lõuend ja ma peaksin selle peale maalima. Ma ei taha siis üldse alustada, aga kui see on juba natukene must või natukene näeb vana välja, siis mulle meeldib värvi sinna peale lüüa ja hulluks minna," ütles kunstnik Ida Nõmmerga.