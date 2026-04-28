Eesti Kunstiakadeemias algas iga-aastane hindamismaraton

Eesti Kunstiakadeemias algas kevadine hindamismaraton. Kuni 17. maini pannakse kunstiakadeemias pea iga päev välja uus üliõpilastööde väljapanek, mis õhtul kell kuus maha võetakse.

Järgnevate nädalate jooksul saab näha animatsiooni, fotograafia, graafika, installatsiooni ja skulptuuri, kaasaegse kunsti, maali ja lavastuskunsti õppekavade töid. Maraton algas Tõnis Saadoja juhendatud joonistamiskursuse tulemustega.

Lisaks EKA galeriile on tudengite loomingut väljas ka akadeemia monumentaalstuudios aadressil Kotzebue 10.

Ajakava:

28. aprill

Joonistamine, kunst BA II, juhendaja Tõnis Saadoja (EKA galerii)

29. aprill

Anatoomiline joonistamine, kunst BA I, juhendaja Maiu Rõõmus (EKA galerii)

30. aprill–3. mai

Fotograafia, BA I, juhendaja Tuukka Kaila (EKA galerii)

4. mai

Abstraktne joonistamine, kunst BA I ja II, juhendaja Tõnis Saadoja (EKA galerii)

5. mai

Stuudiofoto, fotograafia BA I, juhendaja Madis Kurss (EKA galerii)

6. mai

Joonistamine, kunst BA III, juhendaja Britta Benno (EKA galerii)

07. mai–10. mai

Kaasaegne kunst, MA I ja II, juhendajad Merike Estna, Karel Koplimets, Camille Laurelli, Sten Saarits, Anna Skodenko, Kristi Kongi, Liina Siib, Viktor Gurov, Laura Põld, Tuukka Kaila, Reimo Võsa-Tangsoo (EKA galerii ja Kotzebue 10 monumentaalstuudio)

11. mai

Graafika, BA I, juhendajad Kadi Kurema, Charlotte Biszewski, Mark Antonius Puhkan, Mirjam Varik (EKA galerii)

12. mai

Maal, BA I, juhendajad Kristi Kongi, Jaan Toomik, Eero Alev, Holger Loodus (EKA galerii)

13. mai

Graafika, BA II, juhendajad Viktor Gurov, Eve Kask, Maria Erikson, Liina Siib (EKA galerii)

14. mai

Installatsioon ja skulptuur, BA I, juhendaja Laura Põld (EKA galerii, Kotzebue 10)

15. mai

Animatsioon, MA I, juhendajad Lilli-Krõõt Repnau, Bruno Quast (EKA galerii)

15. mai

Stsenograafia, BA II, juhendaja Liina Keevallik (Kotzebue 10)

16. mai–17. mai

Joonistamine, stsenograafia BA II, animatsioon BA II, fotograafia BA I, juhendajad Lilli-Krõõt Repnau, Eleri Porrison, Mark Antonius Puhkan (EKA Galerii, näitus on avatud Kalamaja päevade osana).