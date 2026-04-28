Eesti Kunstiakadeemias algas iga-aastane hindamismaraton
Eesti Kunstiakadeemias algas kevadine hindamismaraton. Kuni 17. maini pannakse kunstiakadeemias pea iga päev välja uus üliõpilastööde väljapanek, mis õhtul kell kuus maha võetakse.
Järgnevate nädalate jooksul saab näha animatsiooni, fotograafia, graafika, installatsiooni ja skulptuuri, kaasaegse kunsti, maali ja lavastuskunsti õppekavade töid. Maraton algas Tõnis Saadoja juhendatud joonistamiskursuse tulemustega.
Lisaks EKA galeriile on tudengite loomingut väljas ka akadeemia monumentaalstuudios aadressil Kotzebue 10.
Ajakava:
28. aprill
Joonistamine, kunst BA II, juhendaja Tõnis Saadoja (EKA galerii)
29. aprill
Anatoomiline joonistamine, kunst BA I, juhendaja Maiu Rõõmus (EKA galerii)
30. aprill–3. mai
Fotograafia, BA I, juhendaja Tuukka Kaila (EKA galerii)
4. mai
Abstraktne joonistamine, kunst BA I ja II, juhendaja Tõnis Saadoja (EKA galerii)
5. mai
Stuudiofoto, fotograafia BA I, juhendaja Madis Kurss (EKA galerii)
6. mai
Joonistamine, kunst BA III, juhendaja Britta Benno (EKA galerii)
07. mai–10. mai
Kaasaegne kunst, MA I ja II, juhendajad Merike Estna, Karel Koplimets, Camille Laurelli, Sten Saarits, Anna Skodenko, Kristi Kongi, Liina Siib, Viktor Gurov, Laura Põld, Tuukka Kaila, Reimo Võsa-Tangsoo (EKA galerii ja Kotzebue 10 monumentaalstuudio)
11. mai
Graafika, BA I, juhendajad Kadi Kurema, Charlotte Biszewski, Mark Antonius Puhkan, Mirjam Varik (EKA galerii)
12. mai
Maal, BA I, juhendajad Kristi Kongi, Jaan Toomik, Eero Alev, Holger Loodus (EKA galerii)
13. mai
Graafika, BA II, juhendajad Viktor Gurov, Eve Kask, Maria Erikson, Liina Siib (EKA galerii)
14. mai
Installatsioon ja skulptuur, BA I, juhendaja Laura Põld (EKA galerii, Kotzebue 10)
15. mai
Animatsioon, MA I, juhendajad Lilli-Krõõt Repnau, Bruno Quast (EKA galerii)
15. mai
Stsenograafia, BA II, juhendaja Liina Keevallik (Kotzebue 10)
16. mai–17. mai
Joonistamine, stsenograafia BA II, animatsioon BA II, fotograafia BA I, juhendajad Lilli-Krõõt Repnau, Eleri Porrison, Mark Antonius Puhkan (EKA Galerii, näitus on avatud Kalamaja päevade osana).
Toimetaja: Karmen Rebane