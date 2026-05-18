Kumus avatakse Kristi Kongi seni suurim isikunäitus "Kromaatiline triiv"

22. mail avatakse Kumu kunstimuuseumi suures saalis Kristi Kongi isikunäitus "Kromaatiline triiv", kus värvid ja motiivid kandunud edasi muuseumi põrandale, seintele, aknale ja õueruumi. Näituse kuraator on Ann Mirjam Vaikla.

"Kromaatiline triiv" on Kristi Kongi seni mastaapseim isikunäitus, kus kõik eksponeeritud teosed on spetsiaalselt valminud selle väljapaneku jaoks. Kuraator Ann Mirjam Vaikla sõnul õhkub näitusel eksponeeritud maalidest tumedust, kus puhtad spektrivärvid on asendunud maalähedaste toonidega, nagu purpur, pruun ja bordoopunane. "Need, justkui põlevad maastikud, kõnelevad antropotseeni esteetikast, kus kollektiivne taju nii ökoloogilisest rahutusest kui ka ebakindlast sotsiaalpoliitilisest olukorrast on saanud kunstniku tajuilma kaudu kaasaegse maailma peegelduseks," ütles ta.

Kumu kunstimuuseumi direktori Kadi Polli sõnul on muuseumi suurt saali uusproduktsiooniks usaldatud harva. Eesti kunstnikest on spetsiaalselt Kumu suurde saali loonud oma teosed Jaan Toomik 2007. aastal ja Kaido Ole 2012. aastal. "Koostöö Kristi Kongiga Kumu juubeliaastal on märgiline. Korraldada näitus, mis haarab enda alla suure näitusesaali 1000 ruutmeetri kõrval ka Kumu sisehoovi ja aknad, on erakordne loominguline võimalus ja väljakutse nii kunstnikule kui ka muuseumile," märkis Kadi Polli.

Näitusega kaasneb raamat, kus Kristi Kongi loomingut ja kunstipraktikat mõtestavad USA-s tegutsev Kolumbia päritolu kuraator Sara Garzón, kunstiajaloolane ja -kriitik Sirje Helme ning näituse kuraator ja raamatu koostaja Ann Mirjam Vaikla. Väljaanne sisaldab mahukat visuaalset materjali näitusele valminud teostest ja mitmeaastasest tööprotsessist nii kunstniku stuudios Tallinnas kui ka Cerámica Suro loomeresidentuuris Guadalajaras Mehhikos.

Kristi Kongi on osalenud arvukatel näitustel nii Eestis kui ka välismaal. Tema isikunäitused on toimunud Tallinna Kunstihoones, Tartu Kunstimajas, Kogo galeriis, Karen Huberi galeriis Mexico Citys ja mitmel pool mujal. Kongi teosed asuvad Eesti Kunstimuuseumi, Tartu Kunstimuuseumi, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Patendiameti kogudes ning erakogudes üle maailma. Alates 2017. aastast tegutseb Kristi Kongi Eesti Kunstiakadeemia vabade kunstide teaduskonna maaliosakonna dotsendi ja osakonna juhina.

Näitus "Kromaatiline triiv" on Kumu kunstimuuseumi suures saalis avatud 11. oktoobrini 2026. Seoses Kumu juubelisuvega on Kristi Kongi näitus ja muuseumi siseõu 25. maist kuni 30. septembrini avatud ka esmaspäevadel, kui ülejäänud muuseum on suletud.