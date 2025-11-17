Baltimaade noore maalikunstniku preemia võitis EKA tudeng August Joost

Žürii sõnul avaldas Joosti "Solaaraanus" muljet oma intensiivse kohalolu, tehnilise täpsuse ja kehalise pingestatusega. "Sel aastal olid tööd erakordselt tugevad ja mitmekesised, mis muutis žürii töö tõeliselt keeruliseks. Selline kasv näitab mitte ainult konkursi laienevat haaret, vaid ka tõusvat taset," ütles preemia asutaja Vilmantas Marcinkevičius.

Esmakordselt rändab tänavune konkursi finaaltööde näitus kolmes Balti riigis: praegu on väljapanek avatud Riias Läti Kunstiakadeemia galeriis, seejärel liigub Panevežyse kunstikeskusesse, kus see jääb avatuks kuni 19. jaanuarini. Eesti publik saab näitust näha Tartu Kunstimajas 30. jaanuarist kuni 3. märtsini 2026.

Young Painter Prize'i asutas 2009. aastal Leedu kunstnik Vilmantas Marcinkevičius eesmärgiga anda noortele kunstnikele nähtavust ja professionaalset tunnustust. Tänavune konkurss tõi kokku rekordarvu osalejaid ning finalistid valiti Leedust, Lätist, Eestist ja Ukrainast.

Esitatud tööde hulgast tegi sel korral valiku viieliikmeline rahvusvaheline žürii: Ameerika kunstiajaloolane ja kuraator Gail Buckland, Eesti maalikunstnik ja EKA maaliosakonna juhataja Kristi Kongi, Leedu kunstnik ja YPP asutaja Vilmantas Marcinkevičius, Briti kuraator Bill McAlister ning Läti Kunstiakadeemia professor, maalikunstnik Andris Vītoliņš.